"Pourquoi pas un dispositif de soutien pour les entreprises qui s’équipent en cybersécurité ? "

LA TRIBUNE - Deux cyberattaques viennent de frapper les CHU de Dax et Villefranche-sur-Saône. Êtes-vous surpris par de telles attaques ?

CLEMENT SAAD, président de Pradeo (expert de la cybersécurité, spécialiste dans la sécurité des applications et terminaux mobiles, à Montpellier) - « J'avais annoncé une explosion, donc non, malheureusement je ne suis pas surpris. L'année 2020 a connu une recrudescence du nombre de cyberattaques ciblant des entreprises et des États à travers le monde, à des hauteurs jamais observées auparavant, et les indicateurs montraient que cela allait se poursuivre en 2021... J'espère que les gens auront compris que la cybersécurité est un business. Les ransomware sont clairs : vous payez et on libère vos données. Et ça ne touche pas que les hôpitaux ! »

Comment...