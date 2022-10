GetCaas, le docker (lozérien) de la conteneurisation numérique

C'est pour répondre aux attentes des entreprises qui, en matière de stockage de données, souhaitent se positionner vers d'autres solutions que celles proposées par les GAFA, que Mickael Mathieu et Xavier Quesnot, tous deux ingénieurs en informatique, ont créé la startup GetCaas en 2020, en Lozère.

« La plupart du temps, les données des entreprises sont hébergées gratuitement sur le web mais non seulement ces données ne sont pas protégées mais elles peuvent être revendues par les hébergeurs ou réutilisées à des fins commerciales, résume Mickael Mathieu. GetCaas propose une offre simplifiée et sécurisée du stockage des données numériques. »

Container as a service (Caas)

Accompagné par Ad'Occ, l'agence de développement économique de la Région Occitanie, et hébergée au sein de la pépinière POLen à Mende, GetCaas s'appuie sur la technologie de la conteneurisation consistant à rassembler le code du logiciel et tous ses composants (bibliothèques, framework et autres dépendances) de manière à les isoler dans leur propre conteneur. Le principe est le même que dans les transports : les conteneurs stockent des objets pour les transporter et permettent d'expédier des applications sur de multiples systèmes d'exploitations.

« Les données des clients sont placées dans des sortes de dossiers numériques qui peuvent migrer d'un serveur à l'autre, précise Mickael Mathieu. GetCaas n'a pas de data-center. Nous achetons des serveurs chez plusieurs fournisseurs puis nous proposons aux clients d'héberger leurs applications sur notre couche de conteneurisation. Ils peuvent d'ailleurs placer leurs données dans différents clouds. »

Un marché qui s'envole

La jeune pousse, qui a réalisé 110.000 euros de chiffre d'affaires sur son exercice 2022 (clôturé en juillet), a déjà capté une trentaine de clients, du petit développeur web à un top 5 de l'agroalimentaire.

Si GetCaas est aussi spécialisée dans la gestion de projets informatiques et dans la formation - Xavier Quesnot est référent national pour la technologie du Big Data et Mickael Mathieu sur le réseau et la sécurité informatique - l'activité hébergement a bondi cette année, représentant 60% du chiffre d'affaires.

« Nous allons de plus en plus vers de l'hébergement d'applications plus lourdes et complexes comme, par exemple, la gestion de trafic de flotte de camions, confirme le cofondateur. Notre panier moyen tourne entre 2.000 et 3.000 euros ».

« C'est la seule société sur le marché européen à fournir ce degré de services dans le domaine de l'hébergement et de la gestion des données externalisées des entreprises », souligne de son côté l'agence Ad'Occ.

Incubation au Nubbo

GetCaas travaille en parallèle, depuis 2021, sur le développement d'une solution de déploiement automatique d'applications.

« Le client n'aura plus besoin de prendre de l'hébergement chez nous : grâce à ce logiciel, il pourra désormais déposer, via notre plateforme, son application sur le data-center de son choix. »

Déjà utilisé en interne, le prototype va être testé chez des clients dès la fin de l'année, avant une probable phase de commercialisation au second trimestre 2023.

L'incubateur régional Nubbo, basé à Toulouse, vient d'ailleurs d'annoncer l'arrivée de GetCaas dans son nouveau programme.

1,2 millions de chiffres d'affaires d'ici 2025

Pour accélérer, GetCaas (quatre salariés à ce jour), qui a ouvert des bureaux à Rouen, a lancé une opération de recrutement de profils d'ingénieurs en développement et de commerciaux, mais sans réel succès.

« Nous avons pitché l'agence Ad'Occ qui rencontre les mêmes problématiques, constate Mickael Mathieu. Ensemble, il va falloir développer l'attractivité de Mende ! ».

Un contexte compliqué alors que la startup vient tout juste de recevoir un prêt d'honneur de Crealia (40.000 euros) lui permettant de financer un salarié en R&D.

Pour autant, GetCaas ne réduit pas ses ambitions : la startup vise les 1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025, et envisage l'an prochain une levée de fonds.