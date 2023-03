Swing lance son application pour simplifier les remplacements médicaux

Il y a deux ans, Damien Pasquier, chirurgien urologue à la clinique du Millénaire, à Montpellier, et Thibault Delgery, infirmier coordinateur, bons connaisseurs du secteur médical, faisaient une observation qui allait les conduire à la création d'une startup, Swing.

« On le sait, aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins et des déserts médicaux sur certains territoires, mais les déserts médicaux, c'est aussi dans la permanence des soins, quand les médecins généralistes partent en vacances et qu'ils cherchent un remplaçant, souligne ainsi Thibault Delgery. Il existe des sites de petites annonces mais elles ne sont pas exploitées à 100% et le vrai endroit où les médecins se retrouvent, c'est sur Facebook, dans des groupes privés, ce qui n'est vraiment pas adapté... D'autant qu'une fois qu'ils ont trouvé un remplaçant, il faut signer un contrat et l'envoyer au Conseil de l'ordre, et à l'issue du remplacement, le médecin doit payer le remplaçant. C'est lourd, chronophage et complexe. »

Rejoints « par des spécialistes », Maxime Ponge, expert-comptable, Aurélien Porcile, expert tech (site internet, SAV, logiciel de traçabilité), et Aymeric Valera (expert tech et P-dg de Weecop, en PACA, qui développe l'application), Damien Pasquier et Thibault Delgery créent Swing en 2022. Ils détiennent chacun la moitié des parts et sont respectivement président et directeur général.

Signature électronique, gestion des paiements

Swing est une application web et mobile qui prend en charge les remplacements médicaux, depuis la recherche d'un remplaçant jusqu'à sa rémunération, avec un accompagnement comptable et administratif. Avec un objectif : faire gagner du temps au médecin.

« Après deux années de réflexion, de développement et de tests, avec la participation précieuse de mes confrères médecins généralistes, nous lançons aujourd'hui la première solution complète et sécurisée qui allège drastiquement la charge administrative liée aux remplacements », déclare le Dr Damien Pasquier.

Le fonctionnement est simple : les deux parties (médecins en cabinet et médecins remplaçants) s'enregistrent sur la plateforme, le médecin indique ses dates de vacances et les remplaçants, de leur côté, font leurs recherches par zone géographique, en métropole et dans les territoires d'outre-mer. L'application propose une signature électronique du contrat et l'envoie automatiquement au Conseil de l'ordre des médecins. Le chiffre d'affaires réalisé est validé en ligne par le médecin remplacé et dans les 48 heures, Swing opère un prélèvement sur le compte du médecin remplacé et fait un virement sur celui du médecin remplaçant.

« Mais ne s'arrête pas là puisque l'application propose aussi un récapitulatif de tous les remplacements, précise Thibault Delgery. Le modèle économique repose sur des commissions sur le chiffre d'affaires généré lors d'un remplacement, c'est à dire que Swing ne prend rien si le remplacement ne se fait pas. »

« Déjà une centaine d'inscrits »

Pour être efficace, l'application nécessite une masse critique. Lancée ce 20 mars 2023, Swing revendique déjà une centaine d'inscrits et des premiers remplacements qui se calent.

« Nous sommes sur le Congrès de la médecine générale (du 23 au 25 mars à Paris, NDLR) et notre stand ne désemplit pas, se réjouit le directeur général de Swing, qui indique que selon une étude récente, le nombre de médecins remplaçants est estimé à 7.000 en France. C'est bien le signe que nous répondons à une problématique. »

Pour l'heure, l'application Swing n'est ouverte qu'aux médecins généralistes. Elle sera élargie aux médecins spécialistes à compter de juin prochain, « et on espère d'ici la fin de l'année aux établissement de santé, notamment les petits centres hospitaliers qui ont besoin de visibilité quand ils cherchent des remplaçants pendant des périodes de vacances par exemple ».

Mais les fondateurs ne veulent pas s'en tenir là car la problématique des remplacements est la même dans bon nombre de professions de santé : sages-femmes, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, pharmaciens, etc. Swing devrait donc développer, dans un second temps, son élargissement à ces professions.

Des professionnels de santé qui investissent

Swing, qui emploie aujourd'hui trois salariés, vient de boucler sa première levée de fonds de 421.000 euros sur la plateforme de financement participatif SoWeFund.

« 80% des investissement sont issus du milieu médical, à savoir des professionnels de santé qui ont cru en notre solution, indique Thibault Delgery. Nous avions lancé la campagne fin 2022 avec l'objectif de lever 250.000 euros... Nous avons également levé un crédit d'amorçage de 100.000 euros auprès de Bpifrance et obtenu une bourse French Tech de 25.000 euros. Ce qui porte le financement total à près de 600.000 euros. »

Pour poursuivre son développement, et notamment s'ouvrir à d'autres professions de santé mais aussi, pourquoi pas, étendre son périmètre géographique à l'Europe « où nous avons déjà des demandes », assure Thibault Delgery, la startup se dit en discussion avec les banques, dépose un dossier au titre du plan PIA4 (4e programme d'investissement d'avenir) et n'exclut pas une deuxième levée de fonds, toujours auprès des professionnels de santé.