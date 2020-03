Municipales à Montpellier : Saurel en tête d'un sondage, Altrad et Delafosse en embuscade

Le sondage Ifop-Midi Libre-Sud Radio-viàOccitanie paru le 6 mars est un des premiers à sonder l'opinion depuis l'entrée en campagne du maire sortant Philippe Saurel, le 19 février : celui-ci se place en tête avec 19 % des intentions de vote au 1er tour des élections municipales de Montpellier. Arrivent derrière lui et au-dessus de la barre des 10 % le candidat sans étiquette Mohed Altrad, crédité de 12 %, et le candidat PS Michael Delafosse, à 11 %.

Ce sondage confirme en partie certaines tendances mesurées ces derniers mois. Philippe Saurel reprend la tête, mais toujours en-dessous des 20 %, ce qui est un faible score pour un maire sortant. De même, Michael Delafosse, reste stable à 11 %, mais il progresse dans les intentions de vote au second tour (voir ci-dessous). En revanche, cette enquête se révèle positive pour Mohed Altrad : à 12 %, il est en nette progression depuis le premier sondage publié par La Tribune en septembre 2019, où il était crédité de 7 à 8 %.

Les écologistes fortement pénalisés

Derrière ce trio de tête, comme on pouvait s'y attendre, le camp écologiste est en fort recul dans les intentions de vote : 9 % pour Clothilde Ollier (Rassemblement des écologistes et de la gauche), 8 % pour Coralie Mantion (EELV) et 3 % pour Jean-Louis Roumégas (L'Écologie pour tous). La division en trois listes concurrentes dessert clairement chaque candidat, alors que le sondage de La Tribune créditait le candidat EELV (pas encore investi à l'époque) de 21 à 23 % des intentions de vote, devant le maire sortant.

Trois candidats suivent ensuite à 7 % : la novice en politique Alenka Doulain (Nous Sommes) semble plafonner, même avec le soutien de LFI ; Alex Larue (LR-UDI) patine et confirme les difficultés de la droite à Montpellier ; et Olaf Rokvam, récemment déchu de l'investiture RN, est loin des scores que ce parti pourrait atteindre ailleurs dans l'Hérault ou dans l'ex-LR.

Pour sa part, et malgré une présence de tous les instants sur le terrain, Patrick Vignal (LREM) ne décolle pas, avec un sévère 5 % d'intentions de vote, bien loin du sondage qu'il avait lui-même commandé en décembre 2019 et qui le situait entre 9 % et 11 %. Mais le sondage livre une vraie surprise : l'humoriste Rémi Gaillard (sans étiquette) obtient 9 % d'intentions de vote, à un point du second tour...

Les incertitudes du second tour

Ce sondage Ifop teste ensuite deux hypothèses de second tour : d'abord une quadrangulaire, où Michael Delafosse et Philippe Saurel feraient jeu égal à 35 %, tandis que Mohed Altrad et Olaf Rokvam finiraient à 20 % et 10 %. Dans le deuxième scénario d'une triangulaire - a priori le plus crédible puisque Olaf Rokvam, à 7 %, ne pourrait pas passer le premier tour -, c'est Philippe Saurel qui serait réélu maire, avec 40 %, devant Michael Delafosse (36 %) et Mohed Altrad (24 %).

Les jeux semblent loin d'être faits : l'extrême morcellement des listes pourrait annoncer jusqu'à cinq candidats au second tour. De la même façon, cette division pourrait accélérer les ralliements d'un candidat à un autre, entre les deux tours, mais peut-être même avant le premier tour, prévu le 15 mars.