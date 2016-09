Des projets tous azimuts pour l’Université de Perpignan

« L'Université de Perpignan est en pleine mutation. Plus jeune, plus dynamique, elle a pris le parti de se renouveler pour offrir des formations innovantes, des pôles de recherche de pointe et poursuivre ses mutations pédagogiques et numériques tout en s'ouvrant toujours plus sur son environnement économique. »

SUP'EnR, projet phare

Pour Fabrice Lorente, c'est une évidence. L'UPVD a sa carte à jouer au cœur du département et de la grande région. Une carte en matière de formation qui dès cette année trouvera sa concrétisation dans la création d'une école d'ingénieur SUP'EnR, inaugurée le 15 septembre.

En partenariat avec l'Insa de Toulouse, ce cursus unique en France accueillera dès ce mois de septembre 32 élèves, qui suivront des cours dédiés aux énergies renouvelables et au génie énergétique. Un Master Gamp (Gestion des Activités Maritimes et Portuaires) de l'IAE verra par ailleurs le jour au Barcarès ainsi que plusieurs formations à l'apprentissage dont l'objectif est de soutenir le développement économique et de permettre une meilleure insertion professionnelle des étudiants.

L'accent mis sur la recherche

Attachée au secteur de la recherche, l'université s'investira également cette année dans plusieurs actions. Parmi, la création d'une plate-forme d'équipements de recherche consacrés au secteur de la biologie environnementale mutualiste entre plusieurs laboratoires.

À noter également son implication dans la coordination de l'expédition Tara Pacific, une mission scientifique partie explorer pendant deux ans, les récifs coralliens et leur capacité d'adaptation aux changements climatiques, sous la direction scientifique de Serge Planes, directeur du laboratoire Criobe.

« Le rôle de l'UPVD va bien sur au-delà du seul enseignement, affirme Fabrice Lorente. Nous souhaitons nous positionner comme un propulseur de talents. Pour cela nous accentuerons cette année, notre démarche en matière d'entreprenariat pour en faire un axe majeur de notre démarche. La création d'entreprise est une voie d'insertion professionnelle pour nos étudiants qui va en corrélation avec l'ouverture en 2018, d'un hôtel d'incubation d'entreprises innovantes. »

Un nouveau lieu de vie

Poursuivant sa démarche d'ouverture, l'UPVD renouvellera par ailleurs sa résidence d'artistes afin de continuer à développer sa politique culturelle. Elle abordera cette année, la sculpture en écho à sa démarche « éco-campus ». Une E-boutique sera lancée prochainement et une micro-crèche ouvrira en janvier prochain.