La Caisse d’Epargne LR s’engage auprès de Créalia Occitanie

Créalia est le fonds régional de financement et de soutien en amorçage aux entreprises innovantes. Présidé par Stéphane Marcel (CEO de SMAG), il a étendu son champ d'action à toute l'Occitanie depuis juin dernier.

La Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon a en effet remis un chèque de 150 000 € au titre de cette nouvelle coopération de trois années (environ 50 000 € par an).

« Nous sommes une banque coopérative régionale, nos actionnaires sont nos clients, ce qui nous donne une capacité à travailler sur du long terme, déclare Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d'Epargne LR. Nous nous intéressons à tout ce qui fait l'économie du territoire. Nous avons octroyé 2 Mds de crédits nouveaux en 2015, la même chose en 2016, et nous dépasserons cette somme en 2017. Cet argent reste sur le territoire... Ce partenariat avec Créalia signe notre volonté d'accompagner les entreprises. C'est notre rôle de banquier d'allouer des moyens là où ils seront utiles. »

La banque, qui accompagne également l'innovation au travers de divers autres outils et partenariats (actionnaire Soridec, garantie INNOV FIN, fonds européens de développement régional), annonce qu'elle présentera prochainement un nouveau dispositif innovant baptisé Néo Business...

Depuis son lancement, Créalia a octroyé 12 M€ de prêts à des entreprises innovantes, soit 400 projets soutenus et près de 4 000 emplois créés. La plate-forme a prêté 1,7 M€ depuis janvier 2017.

« Nous soutenons en moyenne une quarantaine d'entreprises par an, et nous avons pour objectif d'ici trois ans de monter à 100 sur toute l'Occitanie, soit 5 M€ prêtés, annonce Stéphane Marcel. L'appétence au risque est bien plus développée outre-Atlantique qu'en France, mais j'ai l'impression qu'une prise de conscience s'opère. »