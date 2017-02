Natacha Quester-Séméon en vedette du Lab'Objectif 2017

Après une 1e édition couronnée de succès, qui avait réuni 300 participants à Montpellier, Objectif Languedoc-Roussillon annonce la 2e soirée du Lab'Objectif, le rendez-vous de l'innovation et des startups en région. L'opération, organisée le 2 mars à l'Espace Dièze, recevra Natacha Quester-Séméon, spécialiste des nouvelles technologies classée dans le Top 10 des plus grands influenceurs sur le net en France, en tant qu'invitée vedette.

Les Duos de Choc, dialogues spontanés

Journaliste, coach numérique, et CEO de l'agence digitale YouARhere, Natacha Quester-Séméon assurera une keynote consacrée à la stratégie digitale à mettre en place pour développer son influence sur le web. Par ailleurs, celle qui est aussi la fondatrice du club d'entrepreneures Girl Power 3.0 et un membre actif de #JamaisSansElles co-animera l'un des Duos de Choc, nouveau format de cette soirée : une série de quatre dialogues spontanés entre deux experts - l'un venant du national, l'autre issu du local - des sujets prospectifs au coeur de l'innovation.

Le 1er de ces Duos de Choc, consacré aux nouvelles tendances des loisirs à l'ère numérique, verra donc un échange se nouer entre Claudia Zimmer, CEO d'Aquafadas, et Natacha Quester-Séméon, qui abordera la valorisation des contenus culturels touristiques à travers la réalité virtuelle. Un 2e Duo de Choc, consacré à la santé, permettra un dialogue entre Philippe Bouissou, consultant dans l'industrie pharmaceutique basé à Barcelone, et Christophe Douat, CEO de MedinCell.

La thématique suivante, les enjeux du e-commerce, confrontera les expériences de Benoît Bouffart, directeur Produits & Innovation de SNCFvoyage.com, et de Sabine Breton, CEO de Sud Corner. Enfin, le dernier Duo de Choc, centré sur la robotique, mettra en scène Gael Langevin, designer et fondateur de Inmoov, et Philippe Poignet, directeur du Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (sous réserve).

Un nouveau concours de pitchs

Par ailleurs, Le Lab'Objectif renouera avec le concours de pitchs qui, l'an passé, avait vu les startups montpelliéraines Matahi, Matooma et Plussh s'imposer. Pour cette édition 2017, un jury de 25 personnalités qualifiées s'est réuni le 2 février dernier, à Montpellier, afin de sélectionner le panel de pépites qui monteront sur scène. La sélection se compose de six startups : Extracthive (traitements de déchets à fort impact environnemental), Octipas (digitalisation des points de vente), Flipr (objet connecté pour l'entretien des piscines), Snapkin (solution de mise en plan 3D), CILcare (R&D dans le domaine de l'audition) et Pâtisseries du Monde (kits de préparation de pâtisseries exotiques).

Chaque startupper disposera de deux minutes pour présenter son produit, puis chaque membre de l'assistante pourra télécharger une application gratuite, développée par l'agence digitale Choosit, pour voter. La révélation du gagnant du Lab'Objectif se fera dès la clôture de la soirée.

Animée par François-Xavier Delacoux (RTS), la soirée du Lab'Objectif marquera également la sortie du guide Le Startupper 2017 (en vente sur place), hors-série édité par Objectif Languedoc-Roussillon et offrant un annuaire de 150 startups et sociétés innovantes classées par secteur d'activité, des focus sur les structures d'accompagnement et les dispositifs de financement, des roadmaps fouillées telles que les 10 étapes-clefs dans la création d'une startup, etc.

Inscription obligatoire (nombre de places limité) sur ce lien.