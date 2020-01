Montpellier Management forme des managers responsables

Créé en 2017 et rattaché à l'Université de Montpellier, Montpellier Management, « forme des managers capables de construire un monde meilleur par leurs actions. Notre école a une vocation internationale avec un ancrage dans l'économie locale », indique Marie-Christine Lichtlé, directrice de l'école universitaire de management, fruit de la fusion entre l'ISEM (Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management) créé en 1971, et la faculté d'AES (Administration Économique et Sociale) née en 1978.

La recherche et la formation comme axes de développement

L'école a deux grands axes de développement : « la recherche en management sur des thématiques variées appliquées à différents secteurs, comme, par exemple, la santé ou le management responsable ; et la formation de managers responsables ayant du recul sur le monde, qui s'intègrent dans la société avec une ouverture d'esprit grâce à l'internationalisation. L'employabilité de nos étudiants est au cœur de notre stratégie », poursuit Marie-Christine Lichtlé.

Chaque année, Montpellier Management forme près de 4 000 étudiants, dont 500 en e-learning, plus de 500 apprentis à travers ses 25 Masters, ses Licences (2 licences et 8 licences professionnelles). Ainsi, ce sont plus de 40 formations proposées. « Tous les Masters sont disponibles en apprentissage et en formation continue. Nous proposons également des formations Exécutive pour les professionnels, notamment un diplôme universitaire sur la stratégie de croissance des PME », précise la directrice.

Une présence internationale

Montpellier Management propose des formations à l'étranger, notamment à Shanghaï, au Maroc à Marrakech et Casablanca.

L'école a également noué des partenariats et des accords de mobilité dans plus de 40 destinations en Europe, en Chine, au Canada, au Mexique et en Allemagne, permettant ainsi aux étudiants de réaliser une partie de leur formation à l'étranger.

Des perspectives de développement ambitieuses pour 2020

Pour 2020, Montpellier Management ambitionne de « poursuivre son développement en Chine avec davantage d'étudiants Chinois accueillis, développer l'innovation pédagogique, aussi bien en e-learning qu'en présentiel, attirer plus d'étudiants, développer la recherche avec plus de publications (l'école de management dispose de 6 chaires de recherche) », détaille Marie-Christine Lichtlé.