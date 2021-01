Yvan Auguet, nouveau président de l’université de Perpignan, promet une gouvernance apaisée

Yvan Auguet, le nouveau président de l'UPVD, entame sa présidence sous l'ère Covid et doit gérer les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie. (Crédits : DR)

Un peu plus d’un mois après sa prise de fonctions, le nouveau président de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), Yvan Auguet, livre sa feuille de route pour les quatre prochaines années et évoque les actions en cours, largement dictées par la crise du Covid-19.