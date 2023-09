27,3 millions d’euros pour les universités de Montpellier, Nîmes et Tarbes

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau, en déplacement à l'Université de Nîmes le 31 août, à l'occasion de la semaine de pré-rentrée des étudiants, a révélé la liste de quatorze lauréats de l'appel à projets « Excellence sous toutes ses formes » du plan d'investissement France 2030.

Doté d'une enveloppe totale de 800 millions d'euros, l'appel à projets s'est déroulé en trois vagues. Parmi les lauréats de la 3ème vague figurent trois établissements d'enseignement supérieur de la région Occitanie, pour un montant total de 27,3 millions d'euros : l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et l'Ecole nationale supérieur d'architecture de Montpellier avec leur projet « MIRANDA » (12,2 millions d'euros), l'Université de Nîmes avec son projet « GARDENER » (7,6 millions d'euros), et l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) avec son projet « NUTTeO » (7,5 millions d'euros).

« Avec au total cinq projets retenus par le jury international, ce sont la diversité des excellences présentes sur notre territoire, les spécificités des établissements et leur capacité à porter des projets transformants répondants aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques de notre territoire et de notre pays, qui sont valorisées », s'est félicitée Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie.

Culture et patrimoine à Montpellier



Le projet « MIRANDA » (Montpellier Institute for Research-Creation on Art, Culture and Heritage in a New Digital Age) permettra la constitution d'un pôle de recherche d'excellence dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine à Montpellier. Il rassemble cinq partenaires autour de l'Université Paul-Valéry et l'Ecole nationale supérieur d'architecture de Montpellier : le CNRS, le MO.CO-Esba (école des Beaux-Arts), l'Ensad (école d'Art dramatique), l'ICICCN (Centre Chorégraphique National) et l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).

« Félicitations à l'Université Paul Valéry et à sa présidente Anne Fraisse, pour cette distinction au titre du PIA qui reconnaît l'excellence de la communauté universitaire, qui affirme une vision structurante sur les ICC », a écrit Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole, sur le réseau social X.

Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI), l'Université Paul-Valéry, qui forme 1.900 étudiants par an aux métiers des ICC, est en effet chargée d'établir un diagnostic sur les ICC en Occitanie-Est et d'imaginer l'avenir de ce secteur en région à l'horizon 2030.

Dans l'édition 2024 du classement international QS des établissements d'enseignement supérieur (le QS world university ranking), rendu public le 27 juin dernier, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 s'était classée une nouvelle fois parmi les 1.200 meilleures universités du monde et à la première place des universités françaises en Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (LLASHS).

Une référence de la gestion des risques à Nîmes



Le projet GARDENER « Excellence gardoise pour répondre aux besoins de territoires vulnérables » de l'Université de Nîmes, en collaboration avec un réseau de partenaires locaux (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, CHU de Nîmes, membres du consortium, collectivités, entreprises, associations sociales et culturelles). Son objectif : devenir en huit ans une référence dans le domaine de la gestion des risques en lien étroit avec les transitions sociales, climatiques et économique, sur un territoire soumis à diverses pressions (événements climatiques et environnementaux extrêmes, vulnérabilités démographiques et sanitaires, problématiques économiques, sociales et culturelles comme le chômage, la pauvreté ou l'accès à l'éducation).

« Cette sélection marque une reconnaissance tangible de notre stratégie d'excellence menée depuis plusieurs années et de notre établissement comme une université de recherche de niveau national, a réagi le président de l'Université de Nîmes, Benoit Roig. Cette nouvelle étape sera structurante et valorisante pour notre jeune université qui entre désormais dans une nouvelle dimension de son développement. »



Ingénierie et technologie à Tarbes

Quant au projet NUTTeO de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT), qui a développé une importante activité industrielle et accueille des fleurons de l'industrie dans le domaine des transports, des matériaux, de l'énergie notamment, il mettra « en lumière la qualité des pratiques et la recherche de l'excellence dans le domaine de l'ingénierie et la technologie », en partenariat avec des institutionnels ( Etat, ENIT, IUT de Tarbes et UT3), des collectivités territoriales (ville et Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, Région Occitanie) et des acteurs économiques.

Au total, sur l'ensemble des trois vagues de l'appel à projets ExcellencES, cinq établissements* de la région académique Occitanie ont été lauréats pour un montant cumulé de 88,8 millions d'euros de financements de France 2030. La Région Occitanie s'est engagée à soutenir ces projets en apportant une contribution équivalente à celle de l'Etat.

* Les projets sélectionnés lors des deux premières vagues de l'appel à projets ExcellencES : l'Université de Toulouse (38,3 millions d'euros) et l'Université de Montpellier (23,2 millions d'euros).