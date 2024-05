Comment MoveWORK digitalise les services généraux du milieu hospitalier

Depuis quatorze ans, l'entreprise héraultaise MoveWORK développe des solutions de digitalisation des interventions de nettoyage, hygiène, sécurité, accueil espaces verts, etc. afin de piloter et optimiser la gestion des personnels, qu'ils soient internes ou externes. « Ce qu'on appelle les services généraux ou les services de faciliy management », précise Julie Tavaris, directrice du développement stratégique en France de l'entreprise. Les agents sont équipés d'une application sur laquelle trouver leur feuille de route pour la journée ou y enregistrer leurs interventions, ou les entreprises sont dotées de pointeuses « pour valider un passage, remonter une information ou transmettre une demande ou anomalie », explique Julie Tavaris.

MoveWORK se définit comme « experte en traçabilité et digitalisation des bâtiments » et propose une plateforme en mode SaaS « à plus de 600 clients, autant des grands groupes que des PME », des donneurs d'ordres (Sorbonne Université, Vinci Autoroutes,...) ou à des prestataires de services (Derichebourg, Onet...).

Installée non loin de Montpellier, à Saint-Gely-du-Fesc, l'entreprise emploie aujourd'hui 30 salariés en France, 40 au total avec ses bureaux à Paris, Malaga et Lisbonne. Son chiffre d'affaires était de 4 millions d'euros en 2023, dont 10 à 15% à l'international.

Du 21 au 23 mai prochain, depuis le Salon SantEXPO à Paris, MoveWORK lancera officiellement une nouvelle offre dédiée au monde hospitalier, un secteur à part qui nécessite un traitement à part.

« La plateforme reste la même mais nous avons développé une application spécifique différente pour cartographier l'établissement de santé, explique Julie Tavaris. Dans l'éducation par exemple, on est beaucoup sur de la gestion de services pour remonter de l'information et de la gestion de contrats des prestataires de service, alors que dans la santé, les enjeux sont plus importants, la réglementation est plus stricte, les personnels sont sous pression, et il y a davantage besoin de traçabilité à la pièce plutôt qu'au bâtiment. L'objectif est d'aider les acteurs de la santé à mieux piloter les flux d'interventions pour réduire la pression sur les personnels de santé, optimiser le parcours du patient, optimiser le respect des normes d'hygiène et de propreté, mieux gérer les déchets, faire des économies d'échelle... Nous allons en priorité adresser la digitalisation de la traçabilité du bio-nettoyage, c'est-à-dire le nettoyage de tout ce qui ne se voit pas à l'œil nu... Jusqu'à présent, notre solution s'adressait aux prestataires de service sur les aspects qualité et non sur la traçabilité du bio-nettoyage. A terme, nous pourrions aller sur d'autres sujets comme la blanchisserie, la restauration, l'accueil, etc. »