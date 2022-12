Territoire zéro chômeurs longue durée Montpellier-Grabels : le comité local pour l’emploi est créé

Le premier comité local pour l'emploi s'est tenu le 16 décembre. C'est une étape-clé d'un processus qui devra être achevé le 1er juillet 2024, date limite de dépôt des dossiers de candidature si la Métropole de Montpellier veut s'engager dans l'expérimentation "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD).

Pour mémoire, le principe est le suivant : sur un territoire déterminé, toute personne qui se déclare privée d'emploi depuis plus d'un an et qui est habitante du territoire depuis au moins six mois peut faire valoir son droit d'obtenir un emploi. Un emploi adapté doit alors lui être proposé dans un délai raisonnable, que ce soit auprès d'une entreprise du territoire ou au sein d'une structure dédiée à la création d'emplois, par exemple une entreprise à but d'emploi (voir encadré).

En s'engageant dans cette démarche, l'objectif de la Métropole montpelliéraine est donc de créer une dynamique sur le périmètre d'expérimentation choisi, en l'occurrence deux quartiers particulièrement touchés par le chômage de longue durée et la précarité, les Hauts de Massane à Montpellier et le quartier de la Valsière dans la commune voisine de Grabels, afin d'apporter une solution à toutes les personnes privées durablement d'emploi.

Offrir des travaux utiles

« Sur ce territoire d'environ 9.500 habitants, entre 1.600 et 1.800 personnes privées durablement d'emploi sont potentiellement concernées », indique à La Tribune Mustapha Laoukiri, adjoint au maire de Montpellier en charge de l'emploi et président du comité local pour l'emploi.

Victor Delescluse, le chef de projet TZCLD recruté en septembre par la Métropole, précise : « Les chiffres restent encore conditionnels et nous sommes en train de finaliser le recensement des personnes potentiellement concernées avec Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi et le Département. Pour le périmètre, il sera validé au prochain comité local pour l'emploi en mars 2023. Les Hauts de Massane et la Valsière sont une base solide, et l'extension vers le quartier Les Gémeaux reste encore une hypothèse ».

« Le quartier des Hauts de Massane, qui compte environ 12.000 habitants, est un quartiers prioritaires de la politique de la ville mais aussi un quartier pavillonnaire, avec une activité associative faible, très peu d'entreprises installées, peu de commerces de proximité et une offre médicale faible, décrit Mustapha Laoukiri. C'est donc une zone qui présente des atouts importants car elle compte beaucoup d'espaces verts et la zone pavillonnaire pourrait offrir des travaux utiles aux bénéficiaires, notamment dans les services à la personne... Quant au quartier de la Valsière à Grabels, il présente les mêmes indicateurs en terme de taux de pauvreté, de chômage et de précarité, et il existe pas mal de ponts avec les Hauts de Massane. Par exemple, le club de foot accueille des jeunes des Hauts de Massane... Il y a donc une cohérence sur le profil des deux quartiers mais aussi sur le territoire qui est d'un seul tenant. Autre atout de La Valsière : quelques entreprises y sont installées et il y a du foncier disponible pour installer des entreprises à but d'emploi. »

Identifier les besoins et les atouts du territoire

Le comité local pour l'emploi est composé d'institutionnels, d'associations, d'acteurs économiques, d'habitants et de syndicats. Cette nouvelle instance vise à définir une stratégie sur cinq ans pour résorber le chômage de longue durée des habitants éligibles et volontaires du périmètre retenu. Ils vont devoir rassembler les besoins et les atouts de ce territoire pour qu'il soit éligible.

La candidature nécessite en effet de transmettre un dossier démontrant que le territoire est prêt à démarrer dès l'habilitation obtenue : un groupe de chômeurs de longue durée volontaires devra avoir été identifié et constitué, des activités pour les entreprises à but d'emploi devront avoir été définies avec un business plan et des études de marché, et des locaux devront être trouvés.

La réalisation d'un diagnostic territorial a été confiée au cabinet Ellyx d'octobre 2022 à mars 2023. Il devra notamment évaluer la capacité du territoire à proposer un emploi à toute personne privée durablement d'emploi, tout en s'assurant que cette production d'emplois supplémentaires par une entreprise à but d'emploi ne concurrencera pas les emplois, publics ou privés, existants sur le territoire.

10% d'invisibles

Les premiers indicateurs de la démarche entamée à Montpellier et Grabels permettent une estimation d'environ 300 emplois qui pourraient être créés au sein d'entreprises à but d'emploi.

« La finalité de la démarche, c'est de mettre en place une task-force, conclut Mustapha Laoukiri. Nous allons rencontrer les syndicats professionnels, les syndicats patronaux, les organismes de lutte contre le chômage, les acteurs du développement économique comme la chambre de commerce ou la chambre de métier. Et nous allons mobiliser les habitants pour identifier les demandeurs d'emploi longue durée qui seraient volontaires. On estime à 10% le nombre "d'invisibles", notamment des personnes sans emploi qui ne sont pas inscrites à Pôle Emploi. Or seuls les habitants eux-mêmes et les associations pourront nous faire remonter ces informations. Nous allons organiser des opérations en pied d'immeubles pour aller les rencontrer. »