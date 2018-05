François Galinou, président d'ICPF & PSI (Crédits : DR)

Le secteur de la formation professionnelle, connu pour ses dispositifs complexes et son écosystème opaque pour les non-initiés, va connaître de nouvelles secousses, avec le projet de loi baptisé « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et porté par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le gouvernement veut « désadministrer » le secteur et simplifier l’architecture du système. François Galinou, président de l’ICPF & PSI, commente.