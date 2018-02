Pascal Tachon nouveau directeur délégué de la Banque de France

En partance pour Lyon, le directeur régional délégué de la Banque de France en Occitanie, Christian Jacques Berret, a présenté son successeur aux acteurs institutionnels et économiques locaux, le 16 février, au siège de Montpellier.

Pascal Tachon a démarré sa carrière comme auditeur au sein du réseau de la Banque de France, puis a été nommé manager adjoint auprès du directeur régional de la Banque de France en Paca. Il occupe actuellement la fonction de directeur des grands projets au sein de l'institution, où il a supervisé plusieurs actions telles que la transformation des unités départementales en unités de contact, ou la numérisation des dossiers traités en interne à la Banque de France.

Également membre de l'Inspection générale des Finances, Pascal Tachon prendra officiellement ses fonctions le 3 mars, en remplacement de Christian Jacques Berret. Ce dernier était en poste depuis quatre ans.

"Notre premier focus vise les entreprises, en réaffirmant notre volonté de proximité à travers cette action majeure qu'est la cotation, annonce-t-il. S'agissant des particuliers, la Banque de France continuera la mission d'information et de prévention du surendettement qui lui a été confiée. Enfin, nous souhaitons nous positionner comme acteur de référence dans l'éducation financière et économique des publics, en lien avec les acteurs de l'Éducation Nationale et de l'université."