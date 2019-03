Sandra Vernier nommée DG de Montpellier Events

Le conseil d'administration de Montpellier Events vient de nommer Sandra Vernier comme nouvelle directrice générale de la société assurant, depuis l'automne 2018, la gestion du Corum et du Zénith Sud. Elle remplace à ce poste Cédric Fiolet, qui avait été recruté en 2016.

Disposant de 20 ans d'expérience dans l'événementiel, notamment à Paris et en région PACA, Sandra Vernier assurait la fonction de directrice générale de Paris Venues (l'ofrre des espaces de GL events dans la capitale) depuis 2015. Elle prendra son nouveau poste en juin prochain.

En 2018, Montpellier Events a été scindée en deux SPL (sociétés publiques locales). L'une, contrôlée par la Région Occitanie et rebaptisée Occitanie Events, a été confiée à Cédric Fiolet, nouveau DG : elle gère le Parc des expositions de Montpellier et la Sud de France Arena. La deuxième, où Montpellier Méditerranée Métropole est majoritaire au capital, gère donc le Corum et le Zénith Sud