Florent Gulh est le nouveau directeur de la DRAAF Occitanie.

Le 31 mars, le préfet de région Etienne Guyot a annoncé la nomination, à compter du 1er avril, de Florent Gulh au poste de directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de la région Occitanie. Il succède à Pascal Augier.

Diplômé de l'École nationale de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, Florent Guhl a poursuivi sa formation par une thèse en mathématiques appliquées à l'Université de Strasbourg. Il débute sa carrière dans le domaine de l'eau en tant que chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) de Bordeaux avant de prendre la responsabilité́ du volet amélioration des réseaux d'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) de Gironde.

Florent Guhl intègre l'administration centrale du Ministère de l'Agriculture en 2007, en charge de la formation des personnels jusqu'en 2012, puis du développement rural et des filières.

Depuis juillet 2016, il était directeur de l'Agence pour la promotion et le développement de l'agriculture biologique.

Le siège de la DRAAF Occitanie est basé à Toulouse et organisé en six services techniques (alimentation ; agriculture et agroalimentaire ; délégation régionale France AgriMer ; forêt et bois ; formation et développement ; information statistique, économique et territoriale) et un secrétariat général. Il emploie 321 agents répartis sur les sites de Montpellier, Toulouse et une antenne à Perpignan.