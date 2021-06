Élisabeth Claverie de Saint Martin est nommée Pdg du Cirad

Élisabeth Claverie de Saint Martin a été nommée Présidente-directrice générale du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, basé à Montpellier) en Conseil des ministres le 16 juin, sur proposition de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle succède, pour les cinq prochaines années, à Michel Eddi, dont le deuxième mandat a pris fin.

Alors que l'on sort d'une année de pandémie mondiale, Élisabeth Claverie de Saint Martin, qui s'était exprimé dans nos colonnes en mars dernier sur la place à donner à l'agroécologie pour atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale durable, donne immédiatement le ton sur les missions du Cirad en lien avec les urgences du monde : « L'agriculture est au cœur de la santé humaine et planétaire. La crise climatique est là et la perte de biodiversité alarmante. Pour un développement plus durable, il est urgent de transformer en profondeur le système alimentaire mondial et la recherche a un rôle essentiel à jouer ».

La nouvelle P-dg du Cirad souhaite ainsi renforcer les recherches de l'établissement dans les domaines de la biodiversité, du climat et des approches intégrées de la santé (One Health), avec deux objectifs de développement durable (ODD) en ligne de mire : assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous (ODD2) tout en restaurant les ressources en terre et en eau (ODD15).

Inventer des systèmes agricoles et alimentaires plus durables

Élisabeth Claverie de Saint Martin, jusqu'alors directrice générale déléguée à la recherche et à la stratégie du Cirad, a contribué à définir la politique scientifique et partenariale de l'établissement pour la période 2019-2023.

« Le Cirad est un acteur scientifique de référence en Europe sur les questions de l'agriculture et du développement, rappelle-t-elle. Il est aussi un instrument de politique publique très efficace, qui maîtrise toute une gamme d'outils : de la production de connaissances, d'expertises et de partenariat jusqu'à celle de solutions innovantes. Sa mission répond à de fortes attentes sociétales : contribuer à un monde plus durable avec des systèmes agricoles et alimentaires qui produisent une alimentation saine, rémunèrent décemment les producteurs des pays tropicaux et méditerranéens et les accompagnent face aux changements globaux. Tout cela, en préservant les ressources naturelles. »

« Être un moteur européen pour la recherche au Sud »

Elle fixe trois caps pour la recherche menée au Cirad en partenariat fort avec les pays du Sud. Tour d'abord, outre le renforcement de la production de connaissances et leur impact dans les domaines de la santé, de la biodiversité et du climat, elle propose d'accentuer les partenariats entre les chercheurs du Nord et du Sud, où les problématiques sont interdépendantes, « pour peser sur les choix de politiques publiques définies à Bruxelles et faire avancer la transition agroécologique, la préservation des forêts et de la biodiversité notamment ».

Dans le paysage français de la recherche, les liens vont se renforcer avec l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), à travers la mise en œuvre du plan d'action pour l'Afrique et l'élaboration d'une feuille de route pour le bassin méditerranéen.

« Avec l'IRD (Institut de recherche pour le développement, NDLR), nos sujets de recherche sont très complémentaires, ajoute Élisabeth Claverie de Saint Martin. Nous travaillons déjà ensemble au sein d'unités mixtes de recherche, mais je souhaite plus de synergie encore avec nos réseaux de partenaires au Sud à l'international. »

De la même manière, en matière de santé plus spécifiquement, des liens forts existent déjà avec ces deux instituts, avec le lancement de l'initiative internationale PREZODE qui vise à prévenir les pandémies.

« Les relations seront resserrés également avec l'Institut Pasteur et l'Inserm », précise-t-elle.

Enfin, la nouvelle P-dg déclare s'inscrire dans la continuité des chantiers lancés et mis en œuvre par l'ancien P-dg, Michel Eddi, notamment de la diffusion d'une culture de l'impact pour le développement durable au bénéfice des producteurs et des populations.

Un parcours international et européen diversifié

Normalienne et énarque, Élisabeth Claverie de Saint Martin a commencé sa carrière comme chercheuse en microéconomie. Elle intègre la fonction publique en 1993, et son parcours devient alors rapidement interministériel puisqu'elle travaille sous l'autorité directe de trois ministères français (Finances, Recherche, Affaires étrangères) ainsi qu'au service d'un gouvernement étranger (Espagne).

En 2013, elle devient conseillère principale pour la France auprès de la Banque mondiale et du FMI à Washington DC. En 2016, elle revient en France et prend le poste de directrice adjointe du développement durable de la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avant de rejoindre le Cirad en 2018.