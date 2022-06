Cécile Coutens est la nouvelle P-dg de Royal Canin

Après presque deux décennies au sein du groupe Mars et quinze ans sur le segment de la nutrition pour chats et chiens, Cécile Coutens accèdera au poste de P-dg à compter du 1er juillet prochain. Elle succède à Loïc Moutault, qui devient président de la division Mars Petcare, et devient ainsi la première femme à la tête du fabricant de croquettes pour chats et chiens, dont le siège monde et France est basé à Aimargues (Gard).

Depuis quatre ans, Cécile Coutens est présidente de la région Amérique du Nord, gérant plus de deux 1.000 collaborateurs et dirigeant les opérations logistiques et industrielles de six sites de production aux Etats-Unis et au Canada. Auparavant, elle était directrice marketing global, e-commerce et distribution professionnelle.

Avant de rejoindre Royal Canin, Cécile Coutens, diplômée de l'ESCP Business School, a été directrice marque globale chez Whiskas (groupe Mars) et a occupé différents postes dans le marketing chez Danone ou Cadbury, où elle a commencé sa carrière en 1995.

Il y a un an, Royal Canin, fondé en 1968, avait annoncé un plan d'investissements industriels de 46 millions d'euros pour ses deux sites français d'Aimargues et Cambrai (Nord), ainsi que sur les laboratoires. L'usine d'Aimargues devait bénéficier de « 4 millions d'euros sur l'innovation matières premières, 1,5 million d'euros sur la sécurité dans la zone parking, 4 millions d'euros sur divers autres projets », et le campus d'Aimargues de « 6 millions d'euros pour les laboratoires de recherche et 6,5 millions d'euros sur divers autres projets ». Quant au site de Cambrai, le groupe fléchait « 9 millions d'euros sur la ligne de production, 5 millions d'euros sur divers autres projets, et 8 millions d'euros sur l'innovation matières premières ». Malgré l'importance des montants, le groupe restait discret sur la nature des « autres projets »...

Royal Canin emploie 8.000 salariés dans le monde, dont 1.300 en France et la moitié dans le Gard. Le groupe annonçait un chiffre d'affaires 2018 de 3,5 milliards d'euros mais n'a pas souhaité communiquer son chiffre d'affaires 2021.