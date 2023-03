Loïc Messner (SNCF Intercités), futur directeur général de la TaM à Montpellier

Le départ « pour des raisons familiales » de Laurent Senigout, le directeur général de la TaM (Transports de Montpellier Méditerranée Métropole) en poste depuis avril 2022, avait été annoncé le 17 janvier dernier par voie de communiqué. Loïc Messner, actuellement directeur Finance Contrat et Juridique chez SNCF Intercités, va lui succéder.

Sa nomination a été entérinée ce 14 mars par le conseil d'administration de cette société publique locale, satellite de la Métropole, en charge des transports publics. Dans un communiqué, la Métropole de Montpellier annonce qu'il prendra ses fonctions le 15 mai 2023.

Renault et SNCF

Âgé de 42 ans, Loïc Messner est natif de Montpellier et diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des Ponts ParisTech. Il débute sa carrière chez Renault où il exerce pendant une dizaine d'années, d'abord en tant que manager opérationnel à l'usine automobile de Flins, avant de prendre des responsabilités en Qualité Sécurité Environnement, puis la direction de production et la direction de projets de nouveau véhicule au sein du groupe Renault.

Loïc Messner intègre le groupe SNCF en 2013, d'abord en tant que directeur des projets TGV et OUIGO, puis, dès 2015, en tant que directeur d'un des plus grands centres de maintenance SNCF. Il rejoint SNCF Intercités en 2019 où il est d'abord directeur opérationnel puis directeur Finance Contrat et Juridique.

Gratuité des transport, tram, bustram

« En adéquation avec les orientations stratégiques impulsées par la Métropole de Montpellier, Loïc Messner poursuivra le déploiement des grands projets à venir », écrit la collectivité dans son communiqué.

Parmi les gros chantiers qui attendent le nouveau dirigeant de la TaM : la fin du déploiement de la gratuité des transports pour les habitants de la Métropole (prévue en décembre 2023), la construction en cours de la ligne 5 de tramway (qui reliera le nord et l'ouest de la Métropole de Montpellier en 2025) et l'extension de la ligne 1, ainsi que la construction du réseau de bustram qui verra la mise en service en 2025 de cinq lignes (57 km, 255 millions d'euros HT, dix communes desservies).