Au regard du taux de pauvreté, l’Occitanie est la 4e des régions les plus pauvres de France

Selon une étude publiée le 14 février par l'INSEE, l'Occitanie figure parmi les régions les plus pauvres de France métropolitaine, derrière la Corse, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur : elle compte près de 490.000 personnes vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté (en 2019), c'est à dire ayant un niveau de vie compris entre 1.097 euros et 1.280 euros par mois. Cette population constitue un "halo de la pauvreté" et représente 8,6% de la population de l'Occitanie. Ce chiffre s'ajoute aux 960.000 personnes (16,8% de la population) qui sont en situation de pauvreté monétaire dans la région, c'est à dire qui vivent avec moins de 1.097 euros mensuels.

« Ainsi, en Occitanie en 2019, une personne sur quatre est soit en situation de pauvreté monétaire, soit à la limite de la pauvreté », assène l'étude de l'INSEE.

Le lot des familles monoparentales ou nombreuses

Plusieurs typologies de populations sont particulièrement exposées. Les familles monoparentales (dont le parent seul est une femme dans huit cas sur dix) sont très concernées, avec près de la moitié d'entre elles qui sont soit pauvres (32,4%), soit à la limite de la pauvreté (12,7%). Autre situation familiale touchée : les familles nombreuses, avec 29,5% des couples avec trois enfants ou plus qui sont en situation de pauvreté monétaire et 12,5% dans le halo de la pauvreté. Enfin, les personnes seules sont également exposées : elles sont 22,7% à vivre sous le seuil de pauvreté et 11,4% juste au-dessus. Dans le halo de la pauvreté, six personnes seules sur dix sont âgées de 60 ans ou plus.

Indifféremment du statut familial, les chômeurs représentent également une population exposée : trois sur quatre vivent sous le seuil de pauvreté (57,9%) ou à sa limite (14,7%) « en raison de leur éloignement du marché du travail », précise l'INSEE. Par ailleurs, figurent aussi dans le halo de pauvreté 8,1% des individus déclarant des salaires et traitements comme source principale de revenu et 9,1% des retraités.

Un halo de pauvreté surtout en milieu urbain...

Les centres urbains intermédiaires comptent « plus d'employés et d'ouvriers, moins de cadres, une part importante de personnes peu ou pas diplômées et des emplois à temps partiel plus répandus », et ils abritent davantage de couples sans enfant ou avec un ou deux enfants, moins exposés à la pauvreté que les familles nombreuses et les familles monoparentales. C'est ainsi que l'INSEE explique la proportion plus importante de personnes à la limite de la pauvreté dans ces centres urbains intermédiaires.

Car selon cette étude, 61% des personnes à la limite de la pauvreté vivent dans une commune urbaine, et les salariés représentent plus de la moitié des populations urbaines proches de la pauvreté. Ces populations sont concentrées dans les grands centres, regroupant les communes les plus densément peuplées des agglomérations de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Perpignan et Béziers.

« Cependant, elles sont en proportion plus présentes dans les centres urbains intermédiaires, indique l'INSEE. Dans ces territoires constitués de la plupart des préfectures (Cahors, Rodez...) ou de communes situées à la périphérie des grands centres urbains (Lunel ou Mauguio à la périphérie de Montpellier, par exemple), 9,6% de la population vit juste au-dessus du seuil de pauvreté contre 8,6% des habitants des grands centres urbains et 9% de ceux des petites villes (Foix, Uzès, Sigean...). »

Les ceintures urbaines semblent faire exception, avec seulement 10,7% de personnes en situation de pauvreté monétaire et 6,8% à sa limite : « Ces communes abritent une population plus favorisée, constituée de moins de chômeurs, plus de cadres et de professions intellectuelles supérieures, et plus de propriétaires », explique l'INSEE.

... mais aussi à la campagne

Dans les communes rurales, contrairement à l'urbain, les personnes pauvres ou proches de la pauvreté sont majoritairement propriétaires de leur logement. Ces territoires regroupent moins de personnes en âge de travailler et donc susceptibles d'être exposées aux aléas économiques entraînant une baisse de revenus (chômage, activité à temps partiel,...).

Cependant, la pauvreté affecte aussi les territoires ruraux où les communes regroupent 34% des personnes en situation de pauvreté et 39% de celles classées dans le halo de pauvreté. Dans les communes rurales les plus isolées, dites "à habitat très dispersé", 27,4% des habitants vivent dans la pauvreté ou dans son halo, avec une exposition à la précarité particulière pour les retraités (15,8% sous le seuil de pauvreté et 12,3% juste au-dessus), souvent seuls et souvent d'anciens agriculteurs percevant de petites retraites.

Sur la carte de l'Occitanie, l'arrière-pays méditerranéen, celui de l'Ariège, de l'ouest du Gers ou encore une zone allant du nord de Montauban au sud de Rodez englobent les intercommunalités où la part de personnes à la limite de la pauvreté est la plus élevée : communauté de communes du Réquistanais (13%), suivie des communautés de communes Aveyron Bas Ségala Viaur, des Cévennes au Mont Lozère, du Lodévois et Larzac ou de la Montagne Noire, avec chacune 12% de leur population dans le halo de la pauvreté. A l'inverse, la pauvreté monétaire est moins présente autour de la métropole toulousaine.

Le rôle des prestations sociales

Enfin, dernier constat de l'étude : le rôle que jouent les prestations sociales (prestations familiales, minima sociaux et prestations logement) pour réduire les inégalités. En effet, en l'absence de prestations sociales, 290.000 personnes à la limite de la pauvreté en Occitanie, soit 60% d'entre elles, passeraient sous le seuil de pauvreté.

Ces prestations représentent 27% du revenu disponible des ménages vivant à la limite de pauvreté.

« Selon les territoires, l'impact des prestations sociales est différent, précise l'INSEE. Elles permettent à 66% des habitants proches de la pauvreté de l'éviter dans les communes urbaines et à 51% dans les communes rurales. »