L’URSCOP Occitanie célèbre les reprises d’entreprises par les salariés

« Organiser une cérémonie des "Coups de cœur de la reprise par les salariés" nous permet de démontrer que la reprise d'entreprise par des salariés est une option qui donne lieu à de beaux succès, souligne Pierre Auriau, directeur de l'Union Régionale des SCOP et SCIC (URSCOP) Occitanie Méditerranée, en introduction de la soirée des "Coups de cœur de la reprise par les salariés", le 26 juin à Montpellier. Il existe pourtant encore beaucoup d'idées reçues et de freins sur la reprise d'entreprise par les salariés, qui n'est pas encore entrée dans la culture des cédants. Ces derniers pensent en premier lieu à un repreneur externe et peuvent se montrer frileux car ils pensent que les salariés n'ont pas les moyens de de la reprise. Mais notamment avec un accompagnement, on peut trouver des financements avec des partenaires bancaires qui suivent la reprise et on arrive à boucler des plans de financements au prix du marché. Il faut bien sûr qu'il y ait un marché économique et une rentabilité de l'entreprise, et un collectif engagé... Les atouts d'une reprise par les salariés sont nombreux : ils connaissent le métier, les clients, les rouages et les projets de développement. Les gens se révèlent, avec souvent une nouvelle dynamique de l'entreprise et parfois des créations d'emplois. Et la reprise permet de sauvegarder l'emploi et le maintenir sur le territoire. Les chiffres le prouvent en terme de pérennité : à cinq ans, 86% des entreprises reprises par les salariés sont toujours en vie, voire en développement, soit 10% de plus que des reprises classiques. »

Il s'agissait de la 3e édition des "Coups de cœur" organisée par l'URSCOP Occitanie Méditerranée, avec l'ambition de mettre en lumière de belles histoires de reprise d'entreprise par leurs salariés depuis moins de cinq ans en Occitanie. Les profils des candidatures se sont avérés très divers : issues de tous les territoires de la région, elles racontaient des reprises d'entreprises ou d'association, de sociétés coopératives ou non, portées par des hommes et des femmes. Les gagnantes ont été désignées à égalité par un vote du jury en amont et un vote du public le soir de la cérémonie.

L'Auberge du Cèdre, pour le collectif

Quatre entreprises l'ont emporté, dans trois catégories et un coup de cœur du public. Dans la catégorie "Un collectif porteur", candidataient la Scop Les Ateliers de la Liberté (fabrique de biscuits et viennoiseries, à Saint-Girons dans l'Ariège), la Scic L'Auberge du Cèdre (à Lauret dans l'Hérault) et la Scop Bio'Jour (épicerie bio, à Florac-les-Trois-Rivières en Lozère). Et c'est l'Auberge du Cèdre qui l'emportait.

L'hôtel-restaurant, installé dans une ancienne maison vigneronne, a été reprise en mars 2022 par un collectif - et c'est là une originalité de cette histoire - de neuf salariés-associés, dix-huit clients, deux partenaires et trois initiateurs et cédants. En pleine saison, l'Auberge emploie 23 salariés et deux stagiaires. En 2022, elle a réalisé le plus haut chiffre d'affaires de son histoire, soit plus de 1 million d'euros. D'importants investissements ont été fait sur la partie réception.

« Les clients sociétaires, au départ, ont émis le souhait que quelqu'un de la maison reprennent car ils étaient attachés au lieu et à l'esprit du lieu, et aujourd'hui, ils ont ce regard de consommateurs qui est très important, explique Vera Naegels, cheffe de cuisine depuis dix-huit ans et aujourd'hui gérante. Depuis la reprise, les salariés sont davantage impliqués... En 2023, on va écraser notre record 2022 ! Le carnet de commandes est déjà bien rempli. »

Le Biocoop de Mende, pour le financement

Parce qu'une reprise d'entreprise doit être financée, l'URSCOP avait créé une catégorie "Un financement gagnant", avec deux entreprises en lice : la Scop La Clairefontaine (magasin bio du réseau Biocoop, à Mende, en Lozère), et Les Pâtés Cabanes (conserverie artisanale, à Douzens, dans l'Aude). Le jury et le public ont distingué La Clairefontaine, dont la gérante est Elsa Weber.

Repris en avril 2021 par trois salariés, les salariés-associés sont aujourd'hui quatre, pour un effectif total de dix équivalents temps plein. Le jury avait souligné un point saillant : un important effet levier au moment de la reprise, un fort engagement auprès des producteurs locaux et une bonne résistance sur le marché du bio (2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021-2022).

« Les associées ont fait le choix d'utiliser la formation comme outil pour améliorer la cohésion d'équipe, ce qui leur a permis de mieux avancer ensemble, et elles vont faire une formation pour mieux comprendre les questions financières et la stratégie économique de façon collectif, avec l'objectif à terme de passer à de la co-gérance, explique Elise Mouysset, déléguée régionale de l'URSCOP Occitanie Méditerranée, qui a accompagné le projet de reprise. Le contexte fait que sur le marché de la bio, c'est un peu difficile, -6% en Lozère... Leur stratégie est de faire attention aux stocks, d'attendre pour les investissements. »

Sol'ECO, pour son repositionnement

La 3e catégorie rassemblait les reprises d'entreprise signant "Un nouveau départ", avec trois candidatures : l'agence d'architecture en Scop Enzo & Rosso (à Muret, en Haute-Garonne), la Scop Hauteur et Sécurité (formation professionnelle dans les métiers des travaux en hauteur et sur cordes, à Creissels dans l'Aveyron), et la Scop Sol'ECO (entreprise d'insertion spécialisée dans le nettoyage et la préparation esthétique de véhicules, à Fenouillet en Haute-Garonne).

La gagnante était la Scop Sol'ECO, dont la reprise de l'entreprise est intervenue le 18 mai 2021. L'entreprise, qui comptait alors 68 salariés, emploie aujourd'hui 58 personnes. Son chiffre d'affaires 2022 a été de 2,5 millions d'euros. Parmi les points saillants relevés, la résilience de l'entreprise suite à l'expérience de reconditionnement de véhicules d'occasion qu'elle a finalement décidé d'arrêter et le repositionnement de l'offre autour d'une nouvelle branche, l'insertion professionnelle, en complément de son activité historique.

« Le collectif a été un atout car c'est lui qui a pointé les difficultés économiques dans lesquelles on était embarqués dans la filière automobile, raconte la gérante Caroline Bocquet. Le Covid a entraîné une diminution de 20% sur notre chiffre d'affaires, et nous nous sommes demandé ce que nous savions faire de bien. C'est comme ça que nous nous sommes recentrés sur l'insertion professionnelle. Mais l'insertion, ça se fait à plusieurs sur un territoire et on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs ne savaient pas forcément comment collaborer. L'idée, c'est de rapprocher les sociétés d'insertion et les bénéficiaires, et travailler ensemble pour nourrir le territoire. Nous voulons partager notre savoir-faire et devenir un facilitateur d'insertion. Nous développons avec l'écosystème un Pôle territorial de coopération économique sur le Grand Toulouse, pour remettre l'insertion au cœur du territoire. »

Le public a attribué son coup de cœur à la biscuiterie biologique et artisanale ariégeoise, Aux Ateliers de la liberté, dont la reprise est intervenue en août 2020 et qui emploie seize salariés (dont six salariés-associés).