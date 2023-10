Boost, le logisticien (éthique) du e-commerce démarre une collaboration avec la startup Wepost

Un pari un peu fou ? Dans un contexte d'activité croissance du e-commerce, une startup tente, depuis un peu plus de deux ans, de challenger les mastodontes logistiques, comme Amazon : depuis Frontignan et Sète (Hérault), la startup Boost veut révolutionner ce segment d'activité en proposant un modèle éthique, responsable et respectueux des personnes. Une ambition de réduire les externalités négatives sociales et environnementales de la logistique du e-commerce, qui se traduit dans le choix des modes de transport, les conditions de travail des salariés en entrepôts et le "zéro plastique" pour les emballages.

Son activité a démarré en mars 2021. Les clients livrent leurs marchandises à l'entrepôt sétois, Boost la met en rayon et expédie les commandes qu'elle reçoit en temps réel.

« Nous avons commencé à avoir de plus gros clients et nos clients ont aussi grossi et nous confient des contrats plus importants, commente aujourd'hui Anthony Lecossois, le fondateur de Boost. Nous en comptons une trentaine, ce qui est relativement stable mais génère un chiffre d'affaires plus important. Ils sont basés majoritairement en région parisienne mais certains sont aussi à l'étranger. »

Parmi eux le site de bagagerie « écoresponsable » Hindbag (basé en Inde), la marque de puzzle française La Dernière Pièce, la marque montpelliéraine de jeans Nagev (en coton bio), Jane-store.com (boissons à base de CDB) ou le site de chaussures pour enfants Poco Nido (basée à Sheffield, en Angleterre).

« Le fret ferroviaire n'est pas adapté au e-commerce »

Après un premier exercice complet à 600.000 euros, la jeune startup annonce qu'elle bouclera le deuxième sur 1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si Anthony Lecossois concède « un décalage d'un an sur nos prévisionnels », il est confiant sur l'année en cours : « Nous avons enregistré trois fois plus de commandes que l'an dernier, soit 60.000 depuis le début d'année, et on sera à 100.000 avec les fêtes des fin d'année. Il y a une vraie demande des consommateurs qui se traduit par des décisions d'achats auprès de marques qui se préoccupent des modes d'acheminement. Nous sommes excédentaires depuis la première année. Avoir un SAV de qualité prend beaucoup de ressources mais nous avons décidé de le maintenir. Je veux que Boost soit le département logistique de ses clients, pas juste un prestataire ».

Sur le transport, Boost veut contourner le « tout camion » et mise sur l'équation "rail + vélo" ou triporteur sur le dernier kilomètre : « Nous nous sommes démenés pour le mettre en place mais le fret ferroviaire n'est pas adapté au e-commerce car il est très lent, pas prédictible et la SNCF ne commercialise que des trains entiers, voire des wagons, mais nous n'avons pas suffisamment de volumes ! Nous allons donc commencer une expérimentation en partenariat avec la startup marseillaise Wepost, qui, sur le modèle de Blablacar, propose le transport de colis en train par des particuliers. Ils peuvent transporter quatre ou cinq colis et à la gare d'arrivée, un prestataire à vélo les récupère pour la livraison du dernier kilomètre. Une phase de test va démarrer le mois prochain. En attendant, nous travaillons avec des transporteurs par camions, comme La Poste qui a une flotte de camions électriques. Ces acteurs sont en train de verdir leur flotte au GNV ou à l'électricité ».

Au prix du marché

Depuis son lancement, Boost, qui emploie aujourd'hui 14 personnes, a pu éprouver son modèle économique.

« Par rapport aux autres logisticiens, nous sommes aux prix du marché, affirme le fondateur. Ça a été un gros défi, alors que nous pensions initialement nous positionner sur du service premium. Nous y parvenons pour deux raisons : l'objectif n'était pas de faire des marges faramineuses et notre approche de management fait qu'on a une excellente productivité de l'équipe... Ce qui n'a pas changé, ce sont nos engagements : zéro plastique dans les emballages (au profit d'emballages recyclables, recyclés ou compostables, NDLR) et nous sommes une entreprise d'insertion depuis juillet 2021 avec un agrément pour cinq personnes que nous sommes en train de renégocier puisqu'aujourd'hui, sept personnes sont en poste. »

Reste que la startup est encore un petit parmi les grands de la logistique, le fondateur soulignant que « c'est difficile de négocier des tarifs de transport au fur et à mesure que nos volumes augmentent, mais heureusement, les gros acteurs, eux, margent énormément sur le transport, ce qui nous permet de proposer des prix équivalents ».

Son objectif donc : grossir. L'une de ses difficultés sera la question du foncier « car l'offre limitée autour de Sète », indique Anthony Lecossois : « Nous ne sommes pas encore à saturation mais nous avons signé un bail de droit public pour le terrain et l'entrepôt, qui appartiennent à la Région. Il s'agit d'un bail précaire et nous cherchons donc activement un autre site, si possible sur Sète, sinon du côté de Montpellier ».

Un logiciel dédié qui prend en compte l'extra-financier

Comment le dirigeant prévoit-il de faire grandir Boost ? La startup vient de remporter la phase régionale du concours "La Fabrique Abeilles Assurances" dédié au soutien financier des entrepreneurs à impact (à l'issu des concours régionaux qui ont évalué les 250 projets sélectionnés, le jury Sud-Ouest a retenu Boost, Bibo et Midipile), et Boost est maintenant en lice pour le Prix coup de cœur, qui sera décerné lors de la soirée du 17 octobre prochain à Paris, avec à la clé une dotation supplémentaire de 100.000 euros. L'entreprise a déjà bénéficié d'une enveloppe de 60.000 euros, ce qui offre à Boost « une bouffée d'oxygène », souligne Anthony Lecossois.

« Nous avons pu faire le recrutement d'une personne et monter l'équipe commerciale à trois personnes, ce qui devrait nous permettre de poursuivre notre développement, indique le dirigeant. Nous visons les 50 salariés car cela nous permettra de faire de belles économies d'échelle tout en maintenant l'ambiance et le type de management. »

Anthony Lecossois n'envisage pas l'option levée de fonds : « Nous avons fait un nouveau prêt bancaire cette année et grâce aux concours La Fabrique Abeilles Assurances, nous réfléchissons notamment à la mise en place d'un logiciel de gestion d'entrepôt aligné avec la façon dont on travaille, c'est à dire qui prend en compte tout ce qui est extra-financier, comme la dimension carbone ou la gestion des conditions de travail des salariés. Nous ne savons pas encore qui concevra ce logiciel dédié, nous en interne ou un prestataire, mais il y a un marché et nous pourrions aussi le commercialiser auprès d'autres logisticiens. Si nous parvenons à impulser un virage, tant mieux ! ».

Par ailleurs, le fondateur de Boost annonce « des visée sur l'Espagne, proche de chez nous, avec un potentiel logistique intéressant et une importante problématique sociale à laquelle nous pouvons répondre ». L'avancée de ce pion ne se fera toutefois pas avant 2025.