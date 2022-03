Incidences, nouveau venu sur l’échiquier des développeurs d’énergies renouvelables

David Augeix et ses deux acolytes, Séverine Pasquinet et Julien Garçon, ont une vie dans les énergies renouvelables derrière eux. Pas moins de 50 années d'expérience cumulées. Mais aussi une vie devant eux puisqu'ils annoncent, le 10 mars, la création de leur entreprise Incidences, nouvel acteur des énergies renouvelables.

Tous les trois ont notamment passé un temps certain dans les rangs d'EDF Renouvelables. David Augeix était même aux origines de l'aventure avec l'énergéticien français puisqu'il travaillait pour Energies du Midi, créée par Jean-Marc Bouchet (qui créera plus tard Quadran puis Qair) et passée dans le giron de SIIF Energies, elle-même absorbée par EDF et devenue EDF Renouvelables aujourd'hui. Depuis 2005, il en était le directeur régional Sud.

Séverine Pasquinet a elle aussi quasiment fait toute sa carrière chez EDF Renouvelables, d'abord à Toulouse avant de rejoindre les équipes de David Augeix à Béziers en 2015. Quant à Julien Garçon, dans les énergies renouvelables depuis 2003, il a notamment travaillé chez Vestas à Pérols (industrie éolienne) puis chez EDF Renouvelables en tant que développeur photovoltaïque et éolien puis directeur Investissements. Il avait pris les fonction de directeur général de Luxel durant les trois dernières années après que ce producteur indépendant d'électricité solaire (basé à Pérols) avait été racheté par EDF Renouvelables en avril 2019.

« Aucun de nous trois ne serait parti seul, souligne David Augeix lors d'une conférence de prsse. Il s'agit d'une aventure entrepreneuriale, plus personnelle. Incidences a été créée le 9 février dernier et son siège est à Béziers pour le moment, mais nous cherchons des locaux dans l'Hérault. »

Des petits projets sur les fonciers délaissés

Incidences est une entreprise de développement, de construction et d'exploitation de projets ENR, photovoltaïques et éoliens essentiellement. Elle arrive sur un marché pourtant de moins en moins atomisé par l'effet d'un phénomène de concentration qui voit les petites structures se faire racheter par les majors. Alors un de plus ?

« Nous avons constaté que souvent, le propriétaire foncier ou la collectivité cherchent une solution sur-mesure, avec du solaire en toiture, au sol et de l'autoconsommation par exemple, et nous voulons répondre globalement à tous ces besoins, répond David Augeix, qui est le président d'Incidences. Nous visons également des projets relativement réduits. »

Sur ce segment de marché, Julien Garçon ajoute : « Nous ressentons des besoins sur des projets pas forcément très gros, comme des micro-centrales au sol par exemple, tandis que nos concurrents recherchent principalement de gros projets. »

« Le rapport de l'Ademe en 2019 indique bien qu'il existe un segment de "délaissés" qui font moins de 2 ha, précise David Augeix. Nous voulons répondre à ces demandes de petits fonciers de moins de 4.000 m2. Ce sont des projets qui se raccordent plus simplement et qui s'intègrent mieux, dans une acceptabilité citoyenne plus aisée. Par exemple, nous ciblons les "délaissés" de ZAC (zone d'aménagement concerté, NDLR). »

A ce titre, Incidences devrait bénéficier d'un arrêté publié en octobre 2021 par le gouvernement français, qui était très attendu par la filière solaire et qui multiplie par cinq les installations éligibles à un tarif d'achat. Validé par la Commission européenne, le texte donne accès à des contrats avec tarif d'achat (donc un prix garanti pour l'électricité produite) pendant vingt ans pour des installations solaires sur toiture de 100 à 500 kW sans avoir à passer par des appels d'offres.

« Nous regarderons aussi l'agrivoltaïque, ajoute David Augeix. Quant à l'éolien, c'est vrai qu'il faut des moyens, mais le petit éolien reste possible, par exemple deux éoliennes rétrofitées autour de 1 MW... Mais on ne s'interdit pas de répondre à des besoins plus ambitieux d'une collectivité. On ne veut pas se spécialiser sur les délaissés uniquement... »

Sécuriser 150 MW la première année

Si leur terrain de jeu est en premier lieu l'Occitanie, les trois associés annoncent vouloir travailler sur toute la France et les Outre-Mer.

« Nous sommes déjà en contact avec des collectivités, des donneurs d'ordres pour du foncier, ou encore avec l'AREC Occitanie (Agence régionale énergie climat, NDLR), indique David Augeix. Nous nous projetons à moyen terme, c'est à dire dix ans, sur près de 1.000 MW dont 20% mis en exploitation. Notre objectif pour la première année est de sécuriser 150 MW de projet en phase de développement. »

Pour ça, les trois fondateurs d'Incidences visent une structure "agile" d'une quarantaine de personnes à terme, pour un portefeuille d'1 GW. Leur premier recrutement portera logiquement sur un profil de chef de projet développement.

Pour financer le développement de cette SAS (au capital de 10.000 euros), David Augeix, Séverine Pasquinet et Julien Garçon évoquent des opérations en portefeuille de projets, le financement participatif, le crédit bancaire et des partenariats si besoin sur de grands projets.