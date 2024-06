Etienne Coffee & Shop se dote d’une nouvelle usine héraultaise

Le complexe est opérationnel depuis janvier dernier mais c'est en grande pompe que le torréfacteur Etienne Coffee & Shop vient d'inaugurer son nouveau site.

« Cela fait plusieurs années que l'on imagine ce bâtiment, déclare Cédric Chazelle, cofondateur de l'enseigne avec Vincent Rieutort. Ce complexe de plus de 2.700 m2 nous permet aujourd'hui de rêver en grand pour asseoir notre indépendance, renforcer notre savoir-faire, augmenter notre capacité de production, de stockage et bénéficier de superbes conditions de travail. »

Un réseau fermé

C'est en 2007 que les deux Héraultais, tous deux issus de la grande distribution, ont racheté la petite brûlerie avignonnaise centenaire des « Cafés du père Etienne ». Ils ont ensuite ouvert un second point de vente à Béziers, avant d'investir dans un bâtiment pour la torréfaction non loin, à Bessan. En 2014, ils lancent leur premier magasin franchisé en région lyonnaise dans lequel ils développent, en plus de la vente de café, la partie Coffee Shop avec dégustation sur place.

Pour ne pas diluer sa marque, le groupe fait le choix d'un réseau fermé avec deux canaux de distribution : les franchises et le site internet (8% du chiffre d'affaires, dont une partie reversée aux franchisés).

Aujourd'hui Etienne Coffee & Shop compte 27 franchisés (environ 200 collaborateurs dont 20 au siège social, à Bessan) et réalise un chiffre d'affaires réseau de 16 millions d'euros. A moyen terme, la société table sur un réseau franchisé de 100 points de vente, à raison de quatre à cinq ouvertures par an.

150 tonnes de cafés

Entre tensions géopolitiques constantes, trafic réduit sur le canal de Suez et conditions météorologiques défavorables, les prix du café continuent de progresser, avec des records jamais égalés.

« En deux ans, la matière première a doublé, confirme Cédric Chazelle. Nous avons donc fait le choix de répercuter environ 20% de la hausse en magasins, auprès de nos clients, et d'absorber le reste. Nous sommes aujourd'hui sur un plateau car même les importateurs ont commencé à plafonner leur prix. Mais je pense que cela va se détendre en fin d'année sans pour autant revenir à des prix historiques connus il y a cinq ou dix ans. »

Pour autant, le marché du café ne cesse de croître. En France, c'est la boisson la plus bue après l'eau, avec une consommation moyenne de 5,4 kg par an et par habitant (étude cabinet McKinsey).

Sur une gamme de 15 origines, la société héraultaise torréfie et revends 150 tonnes de cafés chaque année : « Nous passons par des importateurs (achat en bourse ou en contrat sécurisé, NDLR) mais nous privilégions les petites plantations. L'idée est de proposer des saveurs et des arômes uniques en dénichant régulièrement des petites pépites ».

Le thé, une tendance à ne pas négliger

En constante progression, Etienne Coffee & Shop enregistre chaque année une croissance à deux chiffres, portée par d'autres métiers que la vente de café : les coffee shop (qui distribuent boissons gourmandes, chocolats chauds,...) mais aussi le thé, marché en plein essor.

« Les consommateurs apprécient la variété des saveurs et les bienfaits du thé pour la santé, et on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes en consomment, décrypte Cédric Chazelle. Plus diversifiées et biologiques, les boissons à base de thé et d'infusion sont également prisées des chefs cuisiniers qui ouvrent les champs des possibles. C'est une tendance à ne pas négliger, d'autant que les marges sont plus élevées que celles du café. »

La société, qui propose 140 créations originales, fabrique à façon 12 tonnes de thé revendues dans l'ensemble du réseau. A cela s'ajoute la vente d'accessoires et de machines automatiques.

27 millions d'euros d'ici 2027

En investissant 4 millions d'euros dans sa nouvelle usine de Bessan, la société va augmenter sa capacité de stockage de 1.000 palettes (au lieu de 200) lui permettant ainsi d'absorber les demandes de nouveaux points de vente. Pour faire rayonner la marque, un magasin d'usine (150 m2) sera, dans les prochains jours, ouvert au public.

Avec ce nouvel outil, Etienne Coffee & Shop entend produire 200 tonnes de café et 30 tonnes de thé d'ici trois ans, et mise sur un chiffre d'affaires consolidé de 27 millions d'euros.