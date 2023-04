Photovoltaïque : Dev’EnR lève 12,5 millions d’euros

Le 18 avril, producteur indépendant d'énergie renouvelable Dev'EnR, créé en 2019 à Béziers (Hérault), annonce avoir conclu une levée de fonds de 12,5 millions d'euros auprès d'IDIA Capital Investissement (qui regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte propre du groupe Crédit Agricole) et de OCCTE (société de gestion de portefeuille, créé par l'Agence régionale énergie climat de la Région Occitanie et dédiée à la transition énergétique). SOFILARO (filiale spécialisée en capital investissement des caisses régionales du Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée), actionnaire depuis 2020, a également participé à l'opération.

L'opérateur, qui développe des centrales solaires au sol, en toiture et en ombrières de parking, veut ainsi booster sa croissance sur le marché du solaire en France, notamment le financement de ses actifs de production d'électricité verte.

« C'est la première vraie levée de fonds de Dev'EnR, la première ayant été une petite opération à la création de l'entreprise, souligne Stéphane Bozzarelli, cofondateur de Dev'EnR avec Roxane Bozzarelli. Fort de leurs soutiens, Dev'EnR va maintenant entrer dans la phase 2 de sa croissance avec ambition et sérénité... L'objectif est de financer les fonds propres des premiers projets de cette année, soit 5 MW en toitures et ombrières qui seront mis en service cette année dans la région de Béziers et du grand ouest héraultais. Par ailleurs, nous avons actuellement 650 MW de projets dans le pipe, dont 100 MW de solaire au sol qui arriveront dans les deux ans. Nous avions répondu à l'appel d'offres de la CRE en janvier pour 2,5 MW en ombrières de parking pour le stade de Sauvian (Hérault, NDLR) et nous venons d'être retenus. Nous répondrons en juillet à un autre appel d'offres de la CRE pour 15 MW sol et toitures. »

Premières opérations en autoconsommation

Le dirigeant évoque également des projets photovoltaïques flottants ou agrivoltaïques en cours de développement : « Nous travaillons sur des projets agrivoltaïques avec de l'élevage de bovins en Lozère ou d'ovins un peu partout. Quant au photovoltaïque flottant, nous avons deux projets pour lesquels le foncier a été signé sur d'anciens lacs de carrières ou bassines ».

En septembre 2022, alors que le contexte énergétique poussait les entreprises à s'équiper de solutions à même d'alléger le poids de leur facture d'électricité, Dev'EnR annonçait élargir son champ d'intervention en proposant des offres de solaire en autoconsommation.

« Nous avons recruté une personne dédiée et aujourd'hui, nous avons quelques projets en autoconsommation, notamment avec des carrières, indique le dirigeant. Une opération a été signée et devrait se construire d'ici l'été 2024. Nous travaillons aussi sur des projets d'autoconsommation collective, principalement avec des collectivité. Une première opération devrait se faire d'ici la fin d'année sur le Biterrois. »

Alors que l'entreprise a déjà ouvert trois agences à Libourne (Gironde), Mende (Lozère) et Marseille (Bouches-du-Rhône), elle vient d'en ouvrir une quatrième à Toulouse début avril : « Nous ouvrons une agence quand nous avons des projets sur une zone et que c'est trop loin pour les traiter depuis Béziers ».

Dev'EnR annonce un chiffre d'affaires 2022 de 2,4 millions d'euros. Elle emploie aujourd'hui une quarantaine de salariés, Stéphane Bozzarelli indiquant avoir anticipé et recruté ces derniers mois en vu des développements à venir.