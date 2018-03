Artelia regroupe ses activités au Liner de Pérols

Artelia, groupe de conseil, d'ingénierie et de management de projet, vient de rassembler ses équipes précédemment situées à Garosud, à Montpellier, dans une nouvelle agence de 500 m2 au sein de l'immeuble Le Liner, à Pérols (34). Dessinée par A+ Architecture, la structure, qui accueille une trentaine d'ingénieurs et de techniciens, est positionnée par Artelia comme une agence pluridisciplinaire, active sur plusieurs de ses métiers : bâtiment, eau, environnement, énergies, transports, etc.

"Cette agence est située au coeur du projet Écocité "Ode à la mer" de Montpellier, observe Benoît Clocheret, DG du groupe Artelia. Cet immeuble, qui est la signature de cet espace, est aussi à l'image de ce qu'est Artelia : un acteur de l'ingénierie française de référence, qui investit plus de 3 % de ses revenus dans l'innovation et les nouvelles technologies."

Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, Artelia s'est engagé sur des projets terminés (comme le bus à haut niveau de service de Nîmes Métropole Agglomération) ou en cours de réalisation (tels que l'extension portuaire de Port-la-Nouvelle). Les équipes du Liner viennent compléter une dispositif de 300 personnes dans le Grand Sud (Marseille, Aix-en-Provence, Martigues, Avignon, Nîmes, Béziers, Toulon, Nice, Ajaccio et Monaco).

Créé en 2010, le groupe Artelia s'affiche comme "le leader français de l'ingénierie indépendante" : le capital est contrôlé à près de 100 % par ses trois dirigeants et 2 000 de ses 4 900 salariés. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 500 M€ en 2017.