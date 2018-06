Nouvel espace de travail, La cave.co crée le 1er décélérateur d'entreprise

Créé par Marie et Christian Martenot, deux ex-entrepreneurs du secteur santé, La cave.co a été inaugurée, le 18 juin, dans les anciens locaux de la cave coopérative de Saint-Just (34). Ce nouvel espace de travail - incluant des boxes, des salles de réunion ou de créativité -, cible les chefs d'entreprise, innovante ou pas, qui ont créé leur activité depuis un à quatre ans, et qui n'ont pas encore accès à ce type de structure.

La cave.co propose également une offre d'accompagnement, conçue pour l'essentiel par Visionari, cabinet de conseil en marketing de l'innovation, lui-même intégré au lieu. Les entreprises hébergées auront un accès direct à une équipe d'experts en résidence, tels que des experts-comptables, des avocats d'affaires, des conseillers en marketing, des web développeurs, etc.

"Ce lieu porte des valeurs spécifiques qui sont liées à la cave coopérative elle-même, où prime la notion d'échange et la volonté d'avoir plus de poids ensemble", explique Pierre Alzingre, fondateur de Visionari, et associé de Marie et Christian Martenot.