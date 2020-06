4 319 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi en 2019 en Occitanie

Selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs réalisé par l'association GSC (assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise, administrée par le Medef, la CPME et l'U2P) et la société Altares, déjà 4 319 chefs d'entreprise de la région Occitanie avaient perdu leur emploi en 2019, soit 3 223 hommes et 1 044 femmes, d'un âge médian de 46,9 ans.

Quelque 3 925 entreprises ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019 en Occitanie. Les secteurs les plus touchés en 2019 sont la construction (+ 24,5 %), le commerce (+ 24,4 %), l'hébergement, restauration et débits de boissons (+ 16,9 %), et les services aux entreprises...