Comment le Medef Hérault Montpellier agit pour l’international, l’emploi dans la santé et le lien école/entreprise

C'est la fin de l'année et l'heure des bilans. Même s'il souligne un moral des dirigeants plutôt en berne, Jean-Marc Oluski, le président du Medef Hérault Montpellier (800 entreprises adhérentes, dont 80% de TPE-PME) préfère s'inscrire dans une dynamique de projets et d'actions pour 2024.

« On s'attend à une année 2024 compliquée dans de nombreux secteurs d'activité, notamment l'immobilier et la restauration, confesse-t-il en préambule le 14 décembre, lors d'une conférence de presse. Le problème majeur, c'est notre moral au vu des crises successives qui affectent l'économie et de l'instabilité politique, je veux parler là des coups politiques auxquels on assiste en ce moment, avec des alliances de contraires qui nous inquiètent. Car les dirigeants d'entreprises ont besoin de stabilité ! »

Connexion au Medef International

Le président du Medef local avait invité à ses côtés Géraldine Lemble, directrice générale adjointe du Medef International, pour signer un partenariat entre le Medef Hérault Montpellier et le Medef International. « Une première en France », assurent-ils.

« Le Medef International est une association loi 1901 qui a été créée il y a 34 ans, rappelle Géraldine Lemble. C'est un outil agile pour accompagner les entreprises à l'international et les mettre en relation avec des décideurs dans 120 pays dans le monde, principalement émergents ou en développement (l'association ne couvre pas la Chine, NDLR). Nous avons une mission d'influence, on parle business, on fait remonter les difficultés rencontrées par les entreprises françaises dans des pays complexes et parfois même opaques, on donne accès à des réseaux de décideurs publics - ministres, chefs d'Etat, maires, gouverneurs, etc. - ou privés. On est là pour permettre une meilleure compréhension des marchés et pour capter des informations stratégiques, pour ouvrir des portes. »

La représentante du Medef International indique ainsi que l'association a constitué une task force sur certains secteurs d'activité stratégiques, comme l'hydrogène décarboné, l'agricole et l'agroalimentaire, le biogaz ou les matériaux critiques.

La convention signée entre le Medef Hérault Montpellier et le Medef International offrira aux entreprises candidates une adhésion négociée et l'accès à un référent. Une dizaine d'entreprises héraultaises n'ont pas attendu cet accord et sont déjà membres du Medef International, notamment le pôle Aquavallée, Montpellier Business School, Irrifrance, Captels, Pera Pellenc, Synapse ou ITK.

Le 14 mars 2024, le Medef Hérault Montpellier devrait d'ailleurs recevoir une délégation d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, qui ne se déplacera qu'à Montpellier et Marseille.

Le Medef passe « un an à l'école »

Parce qu'une « Semaine école-entreprise », l'événement annuel qui rapproche le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, ce n'est pas suffisant selon les dirigeants d'entreprises, le Medef Hérault Montpellier lance une démarche pilote qui a vocation à faire tomber les barrières et les idées reçues réciproques : « Un an à l'école ». Le principe : créer une équipe de chefs d'entreprises (ils sont une vingtaine) qui interviendra au sein du lycée Champollion de Lattes pour participer à différents événements de la vie scolaire.

« Nous organiserons une table ronde avec les enseignants en janvier, nous aiderons les lycéens à faire leur CV et à s'inscrire sur Parcours Sup en février, annonce notamment Sabrina Felici Lemessager, cheffe de file de la commission compétences et emplois du Medef Hérault Montpellier. L'objectif, c'est d'éviter qu'un étudiant qui va jusqu'au master n'ait jamais vu une entreprise de sa vie quand il arrive sur le marché du travail. Il faut également casser l'image du patron, mais aussi confronter les chefs d'entreprises aux envies des jeunes qui seront leurs futurs collaborateurs et peut-être de futurs entrepreneurs. »

Santé : attirer et retenir les candidats à l'emploi

Ce n'est plus une surprise : le secteur de la santé traverse une crise et voit augmenter le désengagement des personnels du soin. Alors le Medef, à l'échelle nationale, s'intéresse au sujet et réfléchit comment contribuer à les retenir. A Montpellier, où l'écosystème de la santé est dense, notamment en raison de la présence de plusieurs grands groupes de cliniques privées, le Medef s'est doté d'une commission Santé et veut, à son niveau, contribuer à ré-enchanter les métiers du soin en donnant aux personnes qui y travaillent de nouvelles perspectives.

« Nous proposons d'améliorer l'engagement et la rétention des personnels de soins dans les centres de formation privés, en engageant les entreprises du Medef pour aller leur présenter comment leur métier pourrait évoluer, le rôle qu'ils pourraient jouer dans un autre parcours professionnel, les autres perspectives qui existent en dehors des métiers du soin, explique Celia Belline, CEO de CILcare et cheffe de file de la commission économie de la santé du Medef. Par exemple, CILcare a récemment recruté une infirmière. Les entreprises peuvent aussi proposer aux professionnels du soin dans le secteur libéral des compléments d'activité et de rémunération par une participation à des projets de recherche d'entreprises. Le Medef Hérault bénéficie d'une proximité entre groupes de santé privés et startups... C'est une démarche que l'Agence régionale de santé approuve. »

Selon Jean-Marc Oluski, c'est une démarche que Lamine Gharbi, président du groupe Cap Santé (18 établissements dans l'Aude, l'Hérault et le Gard) et réélu le 12 décembre pour un 4e mandat à la tête de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP), regarde avec intérêt...