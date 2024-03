Le Nîmois Pro Archives déploie une stratégie de diversification par croissance externe

Spécialisé dans la gestion des archives physiques et numériques auprès des professionnels de l'immobilier (syndics de copropriété et administrateurs de biens), Pro Archives, fondé en 2000 par Yvan Zaouche, inscrit sa stratégie dans une dynamique de fusion/acquisitions. Après avoir racheté la société Archivage Gestion Organisation (AGO), le groupe nîmois avait ouvert en 2014 son capital au groupe Mobilitas, donnant naissance à la filiale Pro Archives Systèmes, avant de faire marche-arrière en 2021, Yvan Zaouche souhaitant redevenir indépendant et assurer la transmission à ses enfants, Karine et Yoann Zaouche. Depuis, le groupe mise sur de nouveaux relais de croissance.

Pro Archives, qui a réalisé 9 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2023, annonce un portefeuille de 1.800 clients (Citya, Nexity,...), soit la gestion en copropriété de 3,5 millions de lots sur les 10 millions que compte la France. Si un partenariat commercial exclusif conclu lors de la cession de la filiale lui permet de conserver les archives des clients de Pro Archives Systèmes pour une durée minimale de dix ans, le groupe cherche néanmoins à anticiper la montée en puissance inéluctable de la digitalisation.

Une drop-box intelligente

« La digitalisation n'épargne pas les syndics, le volume papier est en décroissance, confirme Yoann Zaouche, co-directeur général. Nous proposons bien sûr la dématérialisation mais surtout, nous avons développé une solution de conciergerie digitale qui s'appuie sur l'intelligence artificielle capable de détecter le type de document - facture, contrat, relance, courrier simple - et de gérer le courrier entrant. Une sorte de drop-box intelligente qui supprime les tâches en back-office et fait gagner en productivité. »

Dans le cadre de son pôle Services aux copropriétés, le groupe développe de nouvelles solutions, via la création de filiales. Dernière en date, Pro Aenergies, bureau d'études spécialisé dans l'installation d'infrastructures et de bornes de recharge pour les véhicules électriques en copropriété. Un marché porteur, puisque seules 2% des copropriétés en France sont équipées de bornes (données AVERE France). Pro Archives vient également d'acquérir la société de dératisation Xpulse (une obligation pour les copropriétés) et PNS (Propreté Nettoyage Service).

Administrateur de biens pendant des années, Yvan Zaouche a récemment créé un pôle immobilier, se portant tour à tout acquéreur des cabinets Ethigestion (Montpellier), RLP (Nîmes) et, en janvier dernier, Domis (Clapiers). Avec une ambition revendiquée : « Devenir un acteur régional indépendant de l'immobilier ». Sur ces deux pôles, le groupe a investi environ 3,7 millions d'euros, créé sept filiales et recruté une trentaine de collaborateurs (soit au total 90 salariés).

Un restaurant à Calvisson

Mais c'est sur un domaine complètement inattendu que Pro Archives vient de se positionner en entrant dans le capital de Monique, le nouveau restaurant à Calvisson (Gard) de Julien Caligo, jeune chef qui avait décroché une deuxième étoile au restaurant nîmois le Duende en 2022 avant de le quitter en 2023.

« Avec Julien, nous partageons des valeurs communes et avons complètement adhéré à son concept de réhabilitation d'une ancienne remise agricole en auberge gastronomique, précise Yoann Zaouche dont le groupe a investi 850.000 euros dans le projet. Nous gérons les fonctions support, Julien peut ainsi se concentrer sur la cuisine avec, en ligne de mire une nouvelle étoile. »

Pro Archives vient également de mettre un pied dans l'industrie avec l'acquisition de Marcorelles (quatre salariés, 800.000 euros de chiffre d'affaires), spécialiste montpelliérain de la transformation de matières plastiques. Un nouveau directeur a été nommé pour booster son développement.

D'autres projets sont dans les tuyaux : « Nous ne nous refusons aucune opportunité dans la mesure où cela nous apporte de la valeur ajoutée et que cela reste sur notre périmètre », précise le directeur général. Le groupe vise ainsi les 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027, avec 150 collaborateurs.