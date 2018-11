Crowdfunding viticole : Terra Hominis pose ses premiers jalons hors région

Jusqu'ici active essentiellement en Languedoc-Roussillon, Terra Hominis a mis un premier pied en terre bordelaise en 2017 et prévoit d'autres opérations hors région en 2019 : une autre à Bordeaux ainsi que des projets dans le Val de Loire.

Des actionnaires rémunérés exclusivement en bouteilles

Créée en 2011 par Ludovic Aventin, Terra Hominis, développe un système d'investissement participatif pour aider les vignerons à s'installer ou à s'agrandir. L'idée est de proposer à un public d'amateurs de vin de devenir propriétaires d'un bout de vigne pour ancrer leur passion.

Les vignes ainsi achetées sont ensuite confiées en fermage à un vigneron qui en assume seul l'exploitation. Pas de mauvaise surprise pour les associés : l'entretien de la vigne, le matériel agricole, les aléas climatiques sont à la seule charge de l'exploitant qui loue la terre. Le vigneron paie à ses associés un fermage, fixé à 4,5% de la valeur nominale de la part, versé exclusivement sous forme de bouteilles.

"Le but des actionnaires n'est pas de faire fortune, souligne Ludovic Aventin. L'idée est un investissement « plaisir » où les associés s'initient au vin et à la vie du domaine. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs du vigneron auxquels ils sont associés. Nous avons été amenés à refuser certains investisseurs qui étaient pourtant prêts à mettre beaucoup d'argent, car leur objectif était purement financier."

Esprit d'échange et convivialité

Pour entretenir cet esprit convivial entre associés et vignerons, chaque année au mois de juin, Terra Hominis organise à l'occasion de son assemblée générale, toute une série de festivités dans les vignes. Pour 2019, Ludovic Aventin a ainsi imaginé une "compétition" sur le plus grand terrain de rugby du monde : un espace de 5 km de long avec des stands gastronomiques tous les 400 m.

"Le gagnant sera celui qui aura pris le plus de poids au cours de la journée", s'amuse le dirigeant. Cet esprit d'échanges et de convivialité est entretenu tout au long de l'année à travers les clubs dédiés aux associés et à leurs invités qui ont été créés pour offrir des événements : dégustations, séjours gourmands, visite de vignobles...

Pour le vigneron, l'avantage est double : il peut démarrer son activité viticole sans avoir à mobiliser des fonds pour acheter le foncier. Il bénéficie également du réseau de ses associés pour commercialiser sa production. "Mes associés représentent 20 % de mes ventes", témoigne Marc Olivier Bertrand, qui a pu reprendre un vignoble de 10 ha en bio à Caux dans l'Hérault, grâce aux 130 associés qui ont acheté le foncier.

Lauréate du concours « Innover à la campagne »

Depuis sa création, Terra Hominis, en mobilisant 1700 associés, a acquis 90 ha de vignes permettant la création ou l'agrandissement de 14 domaines, essentiellement en Languedoc-Roussillon. La première opération hors région a été montée l'an dernier au château Tour des Graves dans les Côtes de Bourg.

L'entreprise héraultaise vient d'être distinguée au Concours "Innover à la Campagne », qui vise à récompenser des entreprises qui redynamisent des territoires ruraux. Elle est lauréate du prix Innovation et Territoire », décerné par des chefs d'entreprise et journalistes tels que François Lemarchand (Fondateur de Nature & Découvertes, Didier Perréol (Groupe Ekibio), Serge Papin (PDF de Système U), Nicolas Merle (bpifrance), Nathalie Villard (journaliste à Capital)...