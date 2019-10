Viticulture et changement climatique : la Région Occitanie active auprès des professionnels de la filière

Secteur clef de l'économie régionale (l'Occitanie est la 1ère région viticole française avec 19 840 exploitations), la filière viticole est de plus en plus impactée par les aléas et changements climatiques. Face à cela, la Région Occitanie mobilise ses forces au service des acteurs régionaux.

« J'ai engagé dès le mois de mars avec la profession une réflexion croisée sur la filière viticole d'Occitanie et son avenir. L'objectif est de construire collectivement en 2019 et 2020 un contrat de filière, permettant de partager des priorités et d'ouvrir un champ de nouvelles actions opérationnelles », explique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie qui soutient chaque année la filière à hauteur de 10 M€.

La signature de ce contrat devrait intervenir « en mars 2020 au plus tard », avec un triple objectif économique, environnemental et sociétal.

Parmi les priorités identifiées collectivement depuis avril 2019 par les acteurs du secteur en partenariat avec la Région : l'adaptation des exploitations au changement climatique, la réduction des intrants, l'innovation variétale (cépages résistants aux maladies et à la sécheresse, réduction de l'utilisation des fongicides), la lutte systématisée contre le fléau de la flavescence, ou encore le développement de la communication collective autour des vins rosés.

D'autres rencontres et groupes de travail devraient prochainement avoir lieu, notamment le 26 novembre prochain en marge du SITEVI (Montpellier, du 26 au 28 novembre), dont la Région est partenaire.

Adapter les exploitations viticoles au dérèglement climatique

Selon les prévisions nationales, la production viticole 2019 s'établirait à 42,2 millions d'hectolitres, soit - 14 % par rapport à celle de 2018. En région Occitanie, les exploitations viticoles ont particulièrement souffert de la sécheresse. Attentive à ces aléas de plus en plus récurrents et dévastateurs, la Région Occitanie a engagé, dès le 19 juillet, des mesures urgentes pour venir en aide aux viticulteurs touchés, à travers notamment un soutien financier.

Parallèlement à ces actions urgentes, la Région souhaite mettre en place des mesures structurelles d'adaptation au changement climatique et de prévention et d'anticipation de l'impact des aléas climatiques sur les exploitations, en concertation avec la profession.