Ingévin lance Eode, concept de chai préfabriqué et durable

Spécialisée dans la maîtrise d'œuvre en process et bâtiment, la société Ingévin, dont le siège social est à Toulouse mais les bureaux techniques à Montpellier, mène des projets pour les caves viticoles, les sites de conditionnement, les caveaux de vente et locaux tertiaires associés. La PME (14 collaborateurs) gère en moyenne une quinzaine de projets annuels et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros.

« Notre équipe pluridisciplinaire (anciens dirigeants de site, œnologues, architectes, ingénieurs techniques, NDLR) favorise des lectures transversales de projets complexes réellement adaptés aux besoins des clients, explique Rémy Paquentin, architecte et directeur d'Ingévin. C'est dans ce contexte que nous avons mis au point et breveté Eode, concept de chai ergonomique, œnologique, durable et économique. »

Une emprise au sol réduite de moitié

Soutenue et financée en...