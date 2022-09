Nouveau producteur, Camargue Spiritueux mise sur des alcools à base de riz de Camargue

Sur un marché national où les ventes de spiritueux sont reparties à la hausse, même si elles n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise, Frédéri et Pascal Sauvaire, issus des métiers du tourisme et du secteur café-hôtellerie-restauration (CHR), ont choisi de créer à Aigues-Mortes (Gard) leur société de production et négoce de spiritueux, baptisée Camargue Spiritueux.

« Avec mon frère, nous sommes héritiers d'une longue lignée de distillateurs, viticulteurs et herboristes, déclare Frédéri Sauvaire, gérant de la société. Notre arrière-grand-père avait créé la distillerie de Vauvert, dans laquelle notre père (Bernard Sauvaire, président de Yellow!Village, NDLR) a passé son enfance. A notre tour, aujourd'hui, de renouer avec ce métier. »

Gin et vodka bio

Sous la marque ombrelle Maison Fluide, une première gamme a été lancée avec deux rhums (blanc et ambré) spécialement assemblés à partir de rhums de mélasse et de vesou, sélectionnés dans la région des Caraïbes, et commercialisés sous la marque Libertalia. Une cachaça élaborée dans le sud-est du Brésil complète la collection.

« Je travaille dans le secteur du CHR depuis trente ans, précise Frédéri Sauvaire, gestionnaire de quatre établissements au Grau-du-Roi et aux Saintes-Maries-de-la-Mer. L'offre de rhums proposée par les distributeurs étant assez restreintes, nous avons travaillé sur des produits plaisir, en entrée de gamme mais qualitatifs. Pour le moment, nous ne distillons pas mais nous l'envisageons. »

En revanche, la gamme Oruza, comprenant un dry gin et une vodka, a été distillée en alambic. Labellisés bio, les deux produits ont été élaborés à partir de riz de Camargue.

« Pascal a suivi une formation de deux ans au Centre International des Spiritueux de Cognac et il a fait plusieurs essais avec un petit alambic avant de trouver les bonnes recettes. Il était très important pour nous d'associer le terroir à nos produits. Le riz de Camargue était une évidence : il est intégré par macération et apporte subtilité, rondeur, personnalité. »

Maison Fluide, qui en est à sa troisième distillation, a déjà produit 8.000 bouteilles de gin et vodka, et 15.000 de rhums.

330.000 euros d'investissements

Après avoir misé sur la location d'un alambic pour ses premières productions, la société gardoise va acquérir le sien, fait à façon. Coût estimé : 130.000 euros. En parallèle, un investissement de 200.000 euros dans du matériel (cuves de fermentation, pompes,...) devrait lui permettre d'étoffer sa gamme et, à terme, de monter son propre chais d'élevage.

« Nous travaillons sur une collection de rhums plus qualitative qui devrait sortir à Noël », confient les deux frères, qui aimeraient aussi remettre au goût du jour la recette du pastis élaborée par leur grand-père.

Grâce à son expertise et connaissance du secteur, Frédéri Sauvaire distribue les produits dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres autour d'Aigues-Mortes, dans ses restaurants bien sûr, chez des cavistes mais aussi des chefs étoilés tels Michel Kayser (Alexandre, à Garons).

Pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et conquérir de nouveaux territoires, la société est en plein développement commercial. Un directeur est en phase de recrutement, ainsi que trois ou quatre commerciaux.

« Nos ambitions sont claires : il faut stabiliser nos produits puis trouver des distributeurs sur l'ensemble du territoire français », annonce le cogérant de Camargue Spiritueux.

La société, qui devrait réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de 227.000 euros (HT et hors droits d'alcools), mise sur une progression de 20% en 2023 et entend, à terme, capter un marché européen.