Territoire zéro chômeur de longue durée : Montpellier et Grabels attendent le décret du Conseil d’Etat

Il y a deux ans, la Ville et la Métropole de Montpellier ainsi que la Ville de Grabels avaient validé de se lancer ensemble dans la candidature à l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) sur un périmètre d'un seul tenant, englobant le quartier des Hauts de Massane à Montpellier et le quartier de la Valsière à Grabels. Deux quartiers particulièrement touchés par le chômage (taux estimé à 26%), notamment le chômage de longue durée, et la précarité : « Sur ce territoire de 9.500 habitants, entre 1.600 et 1.800 personnes privées durablement d'emploi sont potentiellement concernées », indiquait alors Mustapha Laoukiri, adjoint au maire de Montpellier en charge de l'emploi et président du comité local pour l'emploi.

Comme son nom l'indique, le dispositif vise à résorber le chômage de longue durée (plus d'un an) sur un territoire déterminé, en offrant un emploi adapté aux personnes éligibles, que ce soit auprès d'une entreprise du territoire ou d'une entreprise à but d'emploi (EBE). L'expérimentation est financée par l'Etat, le département de l'Hérault, la région Occitanie, ainsi que la métropole de Montpellier qui apporte de l'aide à l'ingénierie, un soutien logistique et du financement.

« Le département, dans le cadre de sa politique première d'insertion, s'adapte et innove, et le déploiement des Territoires zéro chômeur de longue durée est un engagement fort du mandat de la majorité départementale, affirme Kléber Mesquida, président (PS) du département de l'Hérault. Le succès de l'expérimentation à Lodève (voir encadré, NDLR) confirme le chemin à prendre. »



974 personnes concernées

La candidature nécessitait de démontrer sa capacité collective à créer 200 emplois supplémentaires dans les deux quartiers concernés, avec un groupe de chômeurs de longue durée volontaires identifié et constitué, des activités définies pour les EBE, et des locaux trouvés. Le tout articulé au sein d'une stratégie sur cinq ans. Elle vient de recevoir « un avis favorable et sans réserve » du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Juste avant le big bang législatif...

Le travail préalable au dépôt de candidature a permis d'identifier 974 personnes concernées par l'expérimentation, dont 414 qui devraient être volontaires.

« Concrètement, 200 emplois pourront ainsi être créés sur ces deux quartiers en cinq ans et 200 autres personnes pourront être accompagnées, et ce label nous permettra également d'installer de nouveaux services pour les habitants, se félicite Michaël Delafosse, maire (PS) de Montpellier et président de la Métropole. Il va permettre à l'association Hauts Val & Co d'être la première structure à être conventionnée Entreprise à But d'Emploi. »

Cette EBE développera « des activités de services à la personne, une oliveraie, de la réparation de vélos, un café solidaire et une épicerie sociale et solidaire, une conciergerie aux entreprises et un pôle ressourcerie », énumère Mustapha Laoukiri, précisant qu'elle devrait être créée « d'ici novembre 2024, avec une vingtaine d'emplois ».

« Evidemment, nous nous assurons que ces nouveaux emplois ne concurrencent pas les emplois existants sur le territoire, ajoute-t-il. L'une des finalité de la démarche, c'est aussi de mettre en place une task force de l'emploi avec tous les acteurs du service public de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, les chambres consulaires, etc., afin de faire du cas par cas et par exemple d'ouvrir des droits à la formation ou proposer de l'insertion par l'activité économique. »

Prouver « que nul n'est inemployable »

François-Xavier Lauch, préfet de l'Hérault, évoquant une démarche qui mènera à terme « vers une inclusion territoriale renforcée » : « Cette expérimentation TZCLD a déjà montré tout son intérêt depuis trois ans sur la ville de Lodève, où plus de 100 emplois ont déjà été créés pour des personnes en grande difficulté d'accès à l'emploi. Ce dispositif est un outil efficace de création d'emplois et d'activités socialement utiles par et pour les habitants et prouve ainsi que "nul n'est inemployable" ».

« Nous travaillons avec d'autres TZCLD, notamment celui de Lodève, et bien sûr avec l'association TZCLD, l'idée étant de gagner du temps en étant avertis des points d'alerte, en évitant des erreurs commises par les autres et en apprenant de leurs bonnes pratiques », indique l'adjoint au maire en charge de l'emploi.

Si cet avis ministériel favorable est « le feu vert pour enclencher les travaux opérationnels », souligne le préfet, les deux villes attendent maintenant la publication du décret par le Conseil d'État, qui entérinera la décision. Dans le contexte de crise politique et d'élections législatives anticipées qui occupent le pays depuis le 9 juin dernier, l'élu craint-il une paralysie qui figerait la dynamique amorcée ?

« Ça reste en effet en suspens, notamment pour le versement des crédits attendus, répond Mustapha Laoukiri. Comme le décret émane du Conseil d'Etat, on ne devrait pas être impactés par cette crise politique mais on n'est pas totalement à l'abri. Normalement, le décret devrait être publié en juillet, août ou septembre au plus tard... L'étape suivante sera alors de signer les premiers contrats d'embauche, de monter une équipe d'encadrement, trois ou quatre personnes au départ, d'investir les locaux et de mobiliser les financements. »

