Dans le sud de la France, Panzani accélère sur le rail avec Arterris

La transformation logistique de Panzani est sur les rails. Désormais, grâce aux investissements (360.000 euros) consentis par son plus important fournisseur en blé dur Arterris, coopérative basée à Castelnaudary (Aude, 1,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires), la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, la Région Occitanie, et la Compagnie nationale du Rhône (CNR), ses usines de transformation de pâtes et semoules (marque Ferrero) de Marseille sont connectées aux silos beaucairois de la coopérative.

Avec une capacité de stockage de 75.000 tonnes de grains (blé, orge, colza,...), le site industriel de Beaucaire est le plus grand point de collecte de céréales de la coopérative Arterris dans le sud-est de la France. Commercialement, Panzani est son plus gros client, devant les groupes Soufflet, Royal Canin ou encore Cargill et Saipol.

Lire aussi"Il n'y a pas de risques de pénurie de pâtes" Xavier Riescher, Panzani

Gain de temps

« Cette connexion par le rail participe de notre engagement RSE de moins utiliser la route pour transporter nos matières première », explique Charles Néron-Bancel, le directeur des achats blé dur de Panzani.

Arterris, qui est son plus gros fournisseur, indique quant à lui que « chaque chargement en train permettra de faire l'économie de 50 camions sur la route, ce sont donc environ 1.500 camions par an que l'usage du rail permet d'économiser ».

Côté coopérative, c'est un gain de temps sur les chargements que permet cette connexion.

« Avec le train, nous réalisons en une journée et demie, l'équivalent d'un programme de rotation de quinze jours de camions », renchérit Stéphan Vigne, le responsable du silo Arterris de Beaucaire.

Stratégique pour Panzani (première marque de pâte de l'Hexagone), le site beaucairois d'Arterris fournit 20.000 à 25.000 tonnes de blé dur sur les 300.000 tonnes dont se nourrit l'usine marseillaise du groupe agroalimentaire qui dispose également d'une usine de pâtes dans les Hauts-de-Seine (170.000 tonnes).

De l'Occitanie vers Marseille

« Les silos de Beaucaire sont alimentés par des silos tampons, eux-mêmes alimentés par des agriculteurs-apportants dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de nous », détaille Stéphan Vigne.

Après la remise en service de la ligne de chemin de fer reliant l'usine Perrier (groupe Nestlé Waters) de Vergèze (Gard) au port de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) en 2018, cette ligne initialement fermée en 2015 est la deuxième ligne de fret ferroviaire d'envergure à se frayer un passage depuis l'Occitanie vers Marseille.

Bien que le transbordement de marchandises non agricoles ne soit pas son métier, le groupe Arterris a déjà reçu des marques d'intérêt émanant d'industriels voisins, intéressés par la location de son terminal ferroviaire en remplacement du transport routier.

Lire aussiLa sécheresse pénalise la collecte céréalière chez Arterris