Viticulture : les variétés résistantes Bouquet plébiscitées par l’AOC Languedoc et l’IGP Oc

C 'est un des (rares) sujets qui fait consensus au niveau régional. Lors d'une journée organisée début juillet à Gruissan (Aude), les variétés Bouquet, du nom du chercheur qui a développé ces croisements inter-spécifiques* afin d'obtenir des plants de vigne capables de résister aux attaques de mildiou et d'oïdium, ont été clairement plébiscitées par l'ensemble des représentants des interprofessions régionales : Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL), InterOc, Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR).

Les 250 personnes (vignerons, négociants, techniciens,...) qui ont assisté à ce colloque, témoignent de l'intérêt des professionnels pour ces variétés qui ne nécessitent qu'un ou deux traitements par an contre huit en moyenne pour les cépages couramment plantés dans la région.

Alain Bouquet, le visionnaire

Alain Bouquet, chercheur montpelliérain à l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), qui a passé 35 ans à développer ces variétés à une époque où la réduction des traitements phytosanitaires n'était pas la priorité des professionnels, a eu raison avant l'heure.

« Bouquet a été visionnaire, a reconnu Gérard Bertrand, vigneron-négociant emblématique de la région Occitanie, lors d'une table ronde au cours de cette journée. On a de la chance qu'il ait réalisé ses travaux ici et obtenu des variétés bien adaptées à notre région. »

L'INRAE a longtemps été réticent au déploiement de ces croisements, considérant que, du fait de leur monogénie (un seul gène de résistance au mildiou et à l'oïdium), ils risquent d'engendrer des contournements de résistance. Mais la détermination des professionnels régionaux, qui font valoir que les Bouquet sont les variétés résistantes qui donnent les vins les plus qualitatifs avec des profils très proches de ceux des vins régionaux, a fini par l'emporter. En mars 2023, une convention a été signée entre les interprofessions viticoles occitanes et l'institut de recherche, prévoyant le déploiement de neuf de ces variétés à partir de 2025, à condition que les plantations soient encadrées et contrôlées dans le cadre de l'observatoire national des variétés résistantes déjà en place.

Baisse de 83% des traitements fongicides

« Nous sommes toujours inquiets quant au risque de contournement de résistance, mais vu la détermination des professionnels, nous avons accepté de déployer ces variétés dans un cadre monitoré afin de poursuivre l'acquisition de connaissances sur les dynamiques évolutives et épidémiologiques du mildiou et de l'oïdium, dans une région où la pression de ces maladies n'est pas la plus élevée et donc le risque moindre », confie Rémi Cailliate, directeur du programme Institut Carnot Plant2Pro à l'INRAE.

L'utilisation de ces variétés dites résistantes ou tolérantes au mildiou et à l'oïdium permet une réduction drastique des traitements : -83% de l'IFT Fongicide (Indice de fréquence de traitement) en 2019 par rapport à la référence. D'où l'intérêt des professionnels au moment où la pression sociétale pour la diminution des pesticides ne fait que monter en puissance.

« Un certain nombre de ces variétés nous intéressent fortement, et dès qu'elles seront inscrites au catalogue (sésame pour être déployées dans le vignoble, NDLR), nous en introduirons dans notre cahier des charges », a annoncé Jean-Benoît Cavalier, président de l'AOC Languedoc.

L'IGP pays d'Oc en fera de même : « Ces variétés intégreront dans un premier temps la liste des cépages secondaires de notre IGP et pourront par la suite rejoindre la liste des cépages principaux », a indiqué Florence Barthès, directrice de l'IGP Pays d'Oc.

Décédé en 2009, Alain Bouquet n'aura pas eu la satisfaction de voir aboutir les travaux auxquels il a consacré toute sa carrière de chercheur. Un bel hommage lui a malgré tout été rendu lors de cette journée dédiée à ses variétés. Un juste retour des choses.

* Croisement par reproduction sexuée entre deux variétés de vigne.