Drom surfe sur la tendance du crossfit

Fondée en 2013, Drom est à l'origine spécialisée dans les équipements de paintball. Le marché du paintball en compétition étant peu étendu, Kevin Coulm, fondateur et dirigeant, explique : « On a décidé de dupliquer ce que l'on faisait dans un autre marché : celui du crossfit ».

En 2017, Drom développe sa marque DromFit et s'installe sur un marché florissant. Le crossfit est un sport mêlant la pratique de l'altérophilie, de la gymnastique et des sports d'endurance. Sa pratique connait un succès grandissant en France.

DromFit équipe 150 salles en France

Drom équipe aujourd'hui 150 salles de crossfit en France (sur 500 salles), dont une vingtaine dans la région Occitanie. Une activité qui représente 75% de son chiffre d'affaires. A moyen terme, Dromfit espère intégrer le top 5 des marques crossfit face à Reebok ou Nike.

L'entreprise a signé un partenariat avec la French Co, le plus important réseau de coaching dans le sud-est de la France, qui représente six salles de crossfit. Drom distribue également ses produits auprès de PrivateSportShop, leader européen des ventes privées dans le sport basé à Vendargues (34).

De Lunel à Montpellier

Avec 8 salariés, Drom conçoit, stocke et expédie ses équipements à Lunel. La société propose aussi aux salles avec qui elle travaille des prestations personnalisées d'impression sur textile.

Avec deux ateliers de 80m2 dont un dédié à l'impression, au stockage et à la logistique, « l'activité est un peu limitée » confirme le dirigeant. Mais l'entreprise prévoit de déménager d'ici la fin de l'année 2019 dans un local plus grand. « On devrait signer sous peu pour 290m2 ». Une occasion pour lui d'agrandir le réseau de clients : « C'est plus dur de faire venir des gens à Lunel qu'à Montpellier. On espère vraiment que ce déménagement aura des conséquences positives », confie Kevin Coulm.

« Faire résonner Drom »

En outre, Drom Sports a rejoint il y a un mois l'accélérateur We Sprint. « On ressentait le besoin de faire entrer des compétences externes dans la société et d''élargir notre réseau. On veut faire résonner Drom au-delà de la région » appuie Kevin Coulm.

Depuis 2017, Drom se tourne aussi vers le e-sport et commercialise des vêtements pour les gamers. Sa marque, Ace sport, représente 15% de son chiffre d'affaires.

La société héraultaise prévoit de continuer à s'appuyer sur ce marché du crossfit pour afficher une croissance de 50 % pour 2019. Elle annonce un CA de 512 000 € hors taxes en 2018.