Les commerçants de Montpellier ne veulent plus de manifestations le samedi en centre-ville

Elle est arrivée un peu en retard, et a difficilement retenu ses larmes quand elle a pris la parole. Chantal Bouscary-Rolland est commerçante dans le centre-ville de Montpellier et membre de l'association de commerçants Foch Préfecture. Samedi dernier 28 novembre, comme partout, elle a rouvert son commerce.

« On a dû fermer pendant 3 heures à cause de la manifestation en cours, raconte-t-elle ce 3 décembre, lors d'une conférence de presse organisée par la CCI Hérault et les associations de commerçants du centre-ville de la capitale languedocienne. Il est impératif d'interdire une bonne fois pour toutes les manifestations en centre-ville. Ils ont le droit de manifester mais nous avons celui de travailler et aujourd'hui, ce droit est bafoué. »