Négoce et services pour l’agriculture : le groupe Perret muscle sa direction et recrute Benoît Rabilloud (chez Bayer)

A l'origine, petite entreprise de négoce de grains, engrais et produits de la vigne créée en 1896 à Bagnols-sur-Cèze (Gard), Perret s'est diversifiée pour répondre à l'ensemble des besoins d'une exploitation agricole. Détenu par Bernard Perret, le groupe, spécialisé aujourd'hui dans la fourniture de produits, services et matériels pour les agriculteurs et professionnels des espaces verts, compte une vingtaine de filiales et soixante sites répartis majoritairement dans le sud est de la France.

Après une croissance soutenue en 2022, avec un chiffre d'affaires consolidé de 255 millions d'euros (contre 230 millions sur l'exercice précédent), le groupe (612 collaborateurs) renforce son organisation au service de son développement en nommant, pour la première fois, un directeur général, Benoît Rabilloud.

« Je suis très heureux qu'une personne dotée d'une telle expérience ait choisi de rejoindre le groupe, déclare Bernard Perret. Nous travaillerons en binôme pour poursuivre notre croissance dans l'esprit et les valeurs familiales qui ont toujours prévalu au sein de notre entreprise. »

« 2023 et 2024 seront plus compliquées »

Après avoir réalisé la majorité de sa carrière chez Bayer en occupant divers postes de direction (finances, ressources humaines, commercial dans l'activité pharmacie) puis avoir assuré la présidence de Bayer France et la direction de la région Europe Ouest et Nord de la division CropScience, Benoît Rabilloud, 52 ans, explique vouloir donner un nouveau tournant à sa carrière en intégrant le groupe Perret.

« J'avais envie d'un nouveau projet professionnel plus agile et flexible mais aussi plus proche du monde agricole. Adapter la structure de l'organisation à la stratégie du groupe Perret et en faciliter la gestion pour pouvoir poursuivre le développement est un beau challenge. »

Désorganisation des flux, ruptures d'approvisionnement, inflation du prix des matières premières... Si les obstacles se sont multipliés sur le précédent exercice, cela n'a pas empêché le groupe de réaliser une belle performance. Mais c'est dans un contexte incertain que le directeur général a pris ses fonctions le 2 mai 2023.

« 2023 et 2024 seront plus compliquées, prévient déjà Benoît Rabilloud. Après des années de croissance à deux chiffres, l'heure est à la stabilisation. »

« Composer avec le manque d'eau »

En 2022, le groupe Perret a réalisé deux opérations majeures de croissance externe : sa filiale Dispro Irrigation a intégré les sociétés vauclusiennes NSPI et Arro Services, toutes deux spécialisées dans l'irrigation, la conception de stations de mise sous pression, la vente d'équipements, la maintenance de pompages et forages de toutes profondeurs.

En septembre dernier, Perret a pris une participation dans le capital de Celtic, distributeur spécialisé dans l'entretien des gazons sportifs et terrain de golfs. Cette opération lui a permis de renforcer sa position de leader régional sur le marché des espaces verts et d'accroître son expertise dans ce secteur.

« Aujourd'hui le pôle Nutrition des plantes représente les trois-quarts de l'activité, confie le nouveau directeur général. Le groupe commercialise d'ailleurs ses propres marques d'engrais et propose une large gamme de biostimulants, à base d'algues, d'acides aminés, de micro-organismes... Mais dans un contexte de réchauffement climatique, nous souhaitons renforcer notre pôle irrigation dont une grande partie de l'activité est consacrée à l'innovation et au développement de solutions agro-environnementales. Car il faut bien se rendre à l'évidence : les agriculteurs vont devoir apprendre à composer avec le manque d'eau. »

Pause sur la croissance externe

Pour doper sa croissance, l'entreprise gardoise a récemment intégré le pôle de compétitivité Innov'Alliance, spécialisé dans les domaines du végétal et de la naturalité. Basée à Avignon, cette structure met en relation des offreurs de solutions avec des centres de recherche d'excellence dans le but de créer des solutions innovantes.

« Cette adhésion témoigne de notre volonté de nous ouvrir davantage vers les différents acteurs de l'agriculture et de l'alimentation présents sur notre territoire », avait alors déclaré Bernard Perret, dont 78% des 17.000 clients sont des agriculteurs (7% des collectivités, 7% des particuliers, 8% des industriels).

Pour poursuivre son développement dans de bonnes conditions, le groupe entend mettre en œuvre de nouveaux outils permettant de connecter les filiales entre elles.

« Avoir des domaines d'activités différents est une force, l'idée n'est donc pas de fusionner des filiales, cela n'aurait aucun sens, mais plutôt d'œuvrer pour une meilleure cohérence entre les secteurs, explique Benoît Rabilloud. C'est une chance pour les équipes de pouvoir évoluer au sein de métiers différents. Cela nous permet également d'être attractifs pour séduire de nouveaux talents. »

Le groupe Perret est d'ailleurs en recrutement permanent. En revanche, en termes de croissance externe, le groupe affirme vouloir faire une pause, malgré les opportunités qui s'offrent à lui.