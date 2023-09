Wood Buildings Industry fait le pari d’un nouveau modèle de construction bois hors-site

Alors que le secteur du bâtiment traverse une crise intense, Wood Buildings Industry (WBI), filiale du promoteur immobilier montpelliérain Vestia Promotions, se lance dans la production hors-site de modules à ossature bois. Le nouvel acteur de la construction inaugurait le 26 septembre 2023, à Saint-Privat-des-Vieux, près d'Alès (Gard), son premier atelier de fabrication (8.000 m2).

« La construction de bâtiments hors-site standardisée et modulaire rencontre plusieurs problématiques aujourd'hui : raréfaction de la main d'œuvre et du foncier, explosion des coûts des matériaux, impact sur l'environnement, énumère Jean-Patrick Brouillard, Pdg du groupe Vestia Promotions et de WBI. Il faut donc changer de paradigme pour relever les trois défis que sont la sobriété, la résilience et la production urbaine. Nous avons pris la décision d'investir dans une usine afin de proposer une alternative aux méthodes actuelles de construction. C'est une révolution dans l'approche de la construction ! »

40 logements R+2 tous les dix jours

En réponse à l'appel d'offres d'un fonds d'investissement suédois souhaitant construire un bâtiment en ossature bois de 40 logements adaptés à des personnes à mobilité réduite, WBI (SAS créée en octobre 2021) a décidé d'investir 8 millions d'euros dans un site de production.

« Nous nous sommes rendus compte que le marché de fournisseurs de bâtiments à ossature bois était embryonnaire et ne répondait pas, en termes de garanties, aux exigences que nous nous étions fixés, explique le P-dg. Nous avons lancé notre activité d'assemblier de la construction et avons cherché une implantation à vocation industrielle, proche du siège montpelliérain. Le site alésien (autrefois utilisé par Bastide Diffusion - NDLR) répondait parfaitement à ces critères. »

Le procédé industriel de WBI se base sur la conception d'un module à ossature bois, de dimensions optimisées en termes de logistique, et d'une surface de 24 m2. L'approvisionnement du bois (épicéa origine France et européenne) provient d'une usine de fabrication 2D basée en Rhône-Alpes. Les modules sont assemblés en 3D sur le site alésien.

« Notre approche est similaire à celle de la construction automobile, avec des process industriels se déroulant selon le cycle d'avancement de la fabrication des modules et des assemblages de pièces qui sont réalisées en interne et en externe, détaille Jean-Patrick Brouillard. Notre concept est disruptif car nous rationalisons le châssis de 24 m avec deux éléments répétitifs : le module technique avec cuisine et salle de bain, et le module nuit. »

Avec ses trois lignes de production (en 2024 ce sera le double), l'atelier peut actuellement produire deux modules T2 de 24 m2 par jour, soit l'équivalent d'un immeuble en R+2 de 40 logements tous les dix jours.

Impact réduit

Intégrant les nouvelles technologies (conception BIM), WBI a développé le process avec le spécialiste de la certification SOCOTEC, afin d'être conforme à toutes les réglementations en matière thermique, acoustique, résistance et feu, tout en intégrant le cycle de vie (traçabilité des matériaux, recyclage,...).

« La construction industrielle hors site a un véritable impact sur l'acte de construire, estime Jean-Jacques Korosec, responsable commercial WBI. Pour un bâtiment de 40 logements, nous sommes capables de livrer un chantier en dix mois au lieu de dix-huit... Et nous diminuons l'impact de nuisance : pas de déchets sur chantier, ni d'allers et venues de camions, juste une grue pour prendre les modules et les poser sur site. L'impact carbone est inférieur de 85% aux indicateurs RE2020. »

Dédié aux besoins de logement collectif social, d'hébergement d'urgence, de résidences gérées, d'écoles ou de bâtiments démontables, le modèle peut s'appliquer à des appartements de type T2 jusqu'à T4, voire T5.

Dès le 2 octobre prochain, la société livrera son premier bâtiment destiné à une future résidence seniors inclusive (R+3) de 36 logements situés à Béziers. Le carnet de commande de WBI comprend actuellement douze bâtiments résidentiels de 40 logements, dans le sud de la France, et deux immeubles de bureaux de 6.000 m2 à Montpellier. Un projet de construction de trois bâtiments, au profit du bailleur social Les logis Cévenols, est également prévu à Alès.

Déploiement en Ile-de-France et Hauts-de-France

WBI a déjà recruté 45 personnes, dont plusieurs cadres de la société Crouzet, licenciés suite à la fermeture du groupe alésien en janvier 2022. Chaque ligne de production nécessite une quinzaine de personnes dont cinq logisticiens.

« En simplifiant les process, nous anticipons la tension de la main d'œuvre, affirme Jean-Patrick Brouillard. Nos opérateurs ne sont pas forcément formés aux métiers du bâtiment mais ils se retrouvent dans des équipes transversales qui les épaulent et les font monter en compétence. »

La société, qui a déjà qualifié ses référents pour l'ouverture des trois autres lignes de production, vise les 70 collaborateurs en 2024. En parallèle, WBI a créé sa 3D Building Academy qui vise à fédérer l'ensemble des partenaires du pôle formation dont font partie l'Ecole des Mines d'Alès et l'EPF Montpellier.

Pour accélérer, WBI se prépare à intégrer (dans la holding) son fournisseur de fabrication 2D et à investir 6 millions d'euros dans une usine dédiée (3.000 m2) en région Rhône-Alpes.

« Dans le cadre de notre déploiement national, nous voulons une entité industrielle pour produire les murs qui seront expédiés sur notre site névralgique d'Alès pour le grand sud, mais également sur de futurs sites en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et à terme sur la façade atlantique », annonce le responsable commercial.

Promettant un coût de construction constant quelle que soit la ville et inférieur à l'indice de référence, WBI table sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2024 puis le double à horizon 2025-2026.