Malgré le Covid, Vestia Promotions fait une "belle année" et ouvre une agence en Provence

Si l'année restera marquée au fer rouge du Covid-19 pour le secteur de la promotion immobilière, le promoteur immobilier montpelliérain Vestia Promotion semble avoir traversé la période sans trop de difficulté.

« 2020 restera une belle année par rapport aux projets développés mais aussi du point de vue structurel, déclare Philippe-Antoine Brouillard, directeur général de Vestia Promotions. Nous avions anticipé les élections municipales et l'immobilisme qu'elles génèrent, et pas mal de nos projets sont donc sortis avant. Nous avons ainsi lancé 12 opérations sur le grand Montpellier, en logements et en locaux d'activité, soit 250 logements et 6 000 m2 de bureaux. Du point de vue structurel, le Covid a été un accélérateur car nous avons pris le temps de s'organiser et d'accélérer sur les dimensions sociales, digitales et environnementales. »