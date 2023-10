Logement : dans un contexte de crise, Cezame vend ses premiers appartements en location-accession

Le promoteur immobilier sétois Promeo boucle la première année d'activité de sa filiale Cezame, lancée en avril 2022 et dédiée à la location-accession. En pleine de crise aigüe du logement, ce nouveau modèle d'acquisition d'un bien immobilier trouve un écho plutôt favorable, notamment du côté des banques, particulièrement frileuses à accorder des crédits immobiliers...

Misant sur le rêve des Français de devenir propriétaires, Cezame promet une accession à cette propriété de façon progressive et à prix maîtrisé, via un parcours résidentiel "intégré" qui s'adresse à tout locataire, sans distinction d'âge, de statut de famille ou de contrat de travail. Dans le principe, Cezame achète des logements en bloc (et à prix maîtrisés en raison du volume, promet le promoteur) et les commercialise six mois avant leur livraison, permettant ainsi aux locataires-accédants de mieux évaluer le logement et son environnement. Ils signent un contrat de location-accession chez un notaire, avec un prix de vente qui ne bougera plus. Démarre alors ce que Cezame appelle « une période d'essai » de douze mois durant laquelle l'occupant va pouvoir confirmer ou infirmer son choix. Pendant un an, il verse un loyer mensuel dont 25% est capitalisé et constituera un apport s'il décide de lever l'option d'achat pour devenir propriétaire.

« C'est le pendant du PSLA (prêt social location-accession, NDLR) dans le logement libre », avait déclaré Olivier Ganivenq, le président de Promeo, en présentant ce nouveau modèle.

Rassurer le banquier

Mais dans le contexte de hausse des taux d'intérêt et de difficulté d'accès aux crédits immobiliers, le principe de la location-accession ne permet pas seulement d'évaluer le logement et son environnement.

« Ce mécanisme favorise l'accession à la propriété car la flexibilité de délai qu'il offre (les douze mois de « période d'essai », NDLR) permet de rassurer le banquier dans le temps sur la capacité du locataire-accédant à honorer son emprunt, décrypte Véronique Rentet, directrice générale de Cezame. Par ailleurs, il permet aussi de donner du temps aux situations personnelles pour évoluer, par exemple un CDD qui devient CDI, la vente d'un premier bien immobilier ou une mutation professionnelle... Mais la clé de voute, c'est le prix car c'est du prix accession (vs investissement locatif, NDLR). Le prix et fixé au départ et n'est pas indexé à quoi que ce soit. »

D'autant que le fait de capitaliser une partie du loyer mensuel aura permis à l'accédant de constituer un petit apport.

Le frein de la crise du logement neuf

Un an après son lancement, Cezame a proposé les premières ventes d'appartements en location-accession à Frontignan (Hérault), au sein de la résidence le Smart, un programme de logements neufs en cours de commercialisation.

« Ces deux journées d'ouverture au public en juin ont bien marché : sur une dizaine de lots, nous avons conclu quatre ventes et aujourd'hui, il reste deux logements, indique Véronique Rentet. Nous avons reçu des primo-accédants mais aussi des séniors, des familles recomposées, des familles monoparentales, des jeunes couples, des gens en situation se mutations,... On analyse les dossiers sur les capacités financières en tenant compte de l'évolution que la situation du foyer peut présenter en douze mois. Et nous proposons un accompagnement spécialisé durant toute la période de location, jusqu'au bouclage du financement. »

Par ailleurs, Cezame a acheté un immeuble ancien dans le centre ville de Sète, avec trois logements à vendre, dont un a déjà été vendu, « et nous avons étudié plus de 1.600 logements. Mais la crise actuelle a généré beaucoup de décalage dans les opérations de promotion immobilière et ralenti le développement de Cezame. Certains dossiers devraient déboucher en fin d'année... Nous ambitionnons de déployer ce mécanisme sur toute l'Occitanie. Nous avions un objectif de 400 logements en 2026 mais avec les difficultés que traverse le logement neuf actuellement, nous serons probablement en-dessous ».

« Nous sommes très sollicités par les promoteurs immobiliers car l'achat en bloc de logements contribue à permettre aux opérateurs de boucler leurs opérations », ajoute la dirigeante.

Surtout dans la crise que traverse le secteur de la promotion immobilière...

