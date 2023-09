« L’alerte sur le logement est rouge écarlate dans le pays ! » (Michaël Delafosse, maire de Montpellier)

L'élu montpelliérain, « homme de gauche » comme il aime à le rappeler souvent, est sur tous les fronts : ceux de sa ville et de sa métropole, qu'il pilote depuis trois ans et deux mois et qu'il veut inscrire sur la carte, ceux du pays, affecté par l'inflation ou la crise du logement, ceux de l'Europe, en proie à un conflit en Ukraine dans lequel l'institution doit faire entendre sa voix, ou ceux du Maroc, meurtri le 8 septembre par un séisme de grande ampleur.

Michaël Delafosse, maire (PS) de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, recevait la presse le 11 septembre pour faire le point sur les grands sujets de rentrée.

Pénurie de logements

La crise du logement, et notamment du logement étudiant, frappe tout le pays, en particulier les métropoles comme Montpellier.

« L'alerte sur le logement est rouge écarlate dans le pays !, scande l'élu socialiste. Avoir un toit sur la tête, c'est une question de dignité. Oui, c'est un sujet difficile car il faut ré-urbaniser. Pour ma part, je fonde beaucoup d'espoir sur Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et nouveau ministre du Logement... A Montpellier, les Assises du territoires (février 2022, NDLR), nous avons donné de la visibilité aux acteurs du logement en débloquant 8.000 lots pour deux ans en zones d'aménagement concerté. Mais le marché s'est grippé, et les ménages ont du mal à accéder aux prêts bancaires. Aujourd'hui, à part les héritiers, qui peut acheter ? La République doit être l'ascenseur social... Nous allons adopter un plan logement au conseil de métropole et nous organiserons bientôt un événement avec les acteurs du logement. Et nous développons l'office foncier solidaire, qui est un outil remarquable. »

L'élu met en garde : « Outre les emplois qui peuvent disparaître, nous pouvons nous retrouver dans une situation où on exclut si on ne produit pas de logements. Regardez ce qu'il s'est passé en Californie : ils refusent de construire et ça a généré des milliers de SDF ! ACM Habitat (office public HLM de la Métropole, NDLR) tiendra l'objectif de construire 1.000 nouveaux logements sociaux d'ici à 2025 sur la Métropole ».

Transition écologique et pouvoir d'achat

Suivant son mantra « pas d'écologie sans social, et plus de social sans écologie », Michaël Delafosse défend l'action des deux collectivités, Ville et Métropole, en matière de transition écologique et de pouvoir d'achat.

« Etre maire, ce n'est pas être déconnecté des enjeux du monde, il faut agir pour s'adapter et réduire nos émissions de CO2, martèle-t-il, rappelant le développement de l'offre de transports en commun (extension de la ligne 1, création de la ligne 5) et des pistes cyclables, le plan de rénovation thermique des bâtiments et le plan de production d'énergie. Les chiffres de pollution relevés par ATMO cet été sont encourageants... »

L'élu rappelle que les travaux sur l'espace public se font autour de trois mots d'ordre : « rafraîchir, végétaliser, désimperméabiliser ». Et il confirme que le PLUI-Climat devrait être dévoilé fin 2023 ou début 2024 « avec des objectifs ambitieux ».

Enfin, il décompte le nombre de jours vers la gratuité totale des transports en commun pour les presque 500.000 habitants de la Métropole : « Demain (le 12 septembre, NDLR), nous serons à J-100 ».

« La gratuité des transports va soulager de nombreux salariés », se félicite-t-il avait de lister les autres actions en faveur du pouvoir d'achat : « Du bio et court dans les cantines scolaires, avec des tarifs réduits de - 64% pour une partie des usagers en difficultés et des efforts des plus hauts revenus, ou une aide de 50 euros pour la pratique du sport ».

Education, quartiers populaires

L'élu, professeur de collège, n'en oublie pas ses convictions en termes d'éducation et de laïcité : « Je n'empêcherai personne de porter des signes religieux, mais dans le service public, notamment à l'école, c'est non... Depuis deux ans, j'ai demandé une position claire sur l'abaya, qui s'inscrit dans une démarche de prosélytisme religieux. J'ai soutenu la position du ministre de l'Education qui vient juste rappeler la loi de 2004. Il faut mener les bons débats sur l'école : je préfère consacrer 800.000 euros d'argent public pour mettre en œuvre du soutien scolaire ou 4,5 millions d'euros pour des activités périscolaires, que de me lancer sur débat sur le retour de l'uniforme ! Notre République doit être sociale et porter une grande ambition éducative ».

Michaël Delafosse clame aussi ses ambitions pour les quartiers populaires. Rappelant les chantiers de rénovation urbaine en cours ou les prises de position de la Ville sur les marchands de sommeil, il revendique « une vision non pas pour les prochaines élections mais pour les prochaines générations ».

Sécurité des transport et brigade du logement social

En matière de sécurité, thématique dont s'est emparé l'élu dès sa campagne et qu'il n'entend pas laisser à la droite politique, plusieurs dossiers avancent. Le 15 septembre, la police métropolitaine des transports sera officiellement lancée, avec 22 agents dans un premier temps, en attendant les 42 agents d'ici début 2025. « Et des agents qui ont été formés », insiste l'élu.

« D'ici 2026, 50 policiers municipaux supplémentaires arriveront et courant novembre, nous lancerons la brigade du logement social, ajoute-t-il. Nous faisons contribuer les bailleurs sociaux avec le concours de financements de la municipalité. Il faut dire qu'on n'intimide pas une entrée d'immeuble ! Je veux une lutte implacable sur la question de la drogue qui dégrade la vie des gens. Les locataires condamnés pour deal doivent partir, je n'ai pas la main qui tremble sur ce sujet ! Pour moi, les réglementations devraient évoluer pour renforcer les pouvoirs des maires sur certains commerces qui sont des lieux de blanchissement... La sécurité, c'est aussi la dimension éducative : nous avons recruté douze médiateurs sociaux à la Mosson. »

Séisme au Maroc

« Ce que nous avons fait pour l'Ukraine, nous le ferons pour le Maroc, promet l'élu trois jours après la tragédie qui frappe le pays du Maghreb. Pas de solidarité à géométrie variable ! La mairie accueille les dons et coordonne l'action humanitaire. Nous délibérerons en conseil municipal d'une aide exceptionnelle pour la reconstruction, et une part ira au CCAS pour que les familles montpelliéraines touchées par la tragédie soient accompagnées. »

ZFE

Concernant le déploiement progressif d'une zone à faible émission (ZFE) sur le territoire de la Métropole, Michaël Delafosse, soulignant que « la lutte sur la qualité de l'air est un enjeu de santé publique », réaffirme ne pas vouloir relâcher les efforts, et répond que « le calendrier, par les annonces gouvernementales, devient indicatif ». Il rappelle la politique de soutien de la Métropole avec une aide financière à l'acquisition d'un vélo électrique encore jusqu'à fin décembre, la gratuité des transport et le soutien à Klaxit pour encourager le covoiturage.

Développement économique

Se remémorant le premier IHU obtenu par Montpellier ainsi que les huit projets montpelliérains labellisés par l'appel à projet de La Grande Fabrique de l'image en mai dernier, l'élu promet de réaffirmer la place de Montpellier en matière de développement économique, avec quelques échéances. : innovation de la Halle de l'innovation au cœur du quartier Cambacérès le 5 octobre prochain, officialisation de l'agence de développement économique fin octobre ou début novembre, et Assises de l'économie les 16 ou 17 novembre.

« Montpellier ne doit pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer à innover si on veut remporter la bataille de création de richesses et d'emplois sur nos territoires, ajoute-t-il. Il faut écrire une feuille de route à quinze ans et pas à la petite semaine pour donner de la fluidité aux acteurs économiques et muscler notre écosystème. Et pour ça, il faut se parler. »

En matière de commerces, le président de la Métropole promet la mise en place « bientôt d'un outil pour maîtriser l'urbanisme commercial ». Quant au réinvestissement urbain des entrées de ville, sur lequel travaille actuellement le gouvernement, « oui, il faut s'en emparer mais pas d'injonctions contradictoires, il doit être facilité par des outils juridiques... Si ça se traduit par des crédits pour nous accompagner, on prend », indique l'élu.

Sports, infrastructures et argent public

Interpellé sur le fait que la ville de Montpellier, pourtant terre d'ovalie, n'accueille aucun match de la Coupe du monde de rugby faute d'infrastructure suffisamment grande, Michaël Delafosse souligne que « les fédérations internationales mettent des standards très haut, et ça coûte de l'argent ! Le futur stade Nicollin (de football, NDLR) est porté par un acteur privé et c'est 200 millions d'euros d'argent public qu'on pourra mettre ailleurs, donc oui, je le soutiens. On ne va pas construire un stade de France à Montpellier mais avoir un opérateur privé pour porter ce type de projet est une chance ».

Parti socialiste : en désaccord avec Mme Royal

Michaël Delafosse, socialiste de toujours, ne mâche pas ses positions. Contre la NUPES quand elle a été créée, il s'affirme aujourd'hui également contre la candidature proposée par Ségolène Royal pour porter une liste de gauche aux élections européennes.