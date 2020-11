Fermeture de Schneider Electric à Lattes : les élus mobilisés mais une affaire déjà pliée ?

« Ici, on produit des ampoules à vide pour disjoncteurs et contacteurs ainsi que des disjoncteurs, et c'est aussi là que se trouvent les services après-vente des équipements en fin de vie », rappelle Anne Bonnel, déléguée syndicale CGT chez Schneider Electric à Lattes, près de Montpellier, où le groupe compte deux usines.

Le 16 septembre dernier, la direction du groupe annonçait qu'elle allait fermer l'une de ces deux usines. Quelque 80 salariés sont concernés. Et sont d'autant plus amers que cette fermeture n'est pas la première dans l'Hérault. L'histoire récente de l'industriel, qui a compté jusqu'à 1.200 salariés dans le département, est faite de plans de restructuration et de fermetures...