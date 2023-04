A Beaucaire, Calcia investit 86 millions d’euros pour décarboner sa cimenterie

Le 8 novembre dernier, le président Emmanuel Macron demandait officiellement à la cinquantaine de sites français les plus pollueurs - ils sont à eux seuls responsables de 10% des émissions de CO2 du pays - de diviser par deux, d'ici dix ans, leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Lire aussiAvec l'aide publique, la décarbonation des 50 sites industriels les plus pollueurs de France est en marche

Directement concerné, le cimentier Calcia (filiale du groupe allemand Heidelberg) qui possède neuf sites de productions en France, dont celui de Beaucaire dans le Gard, a réajusté son enveloppe globale allouée à la décarbonation : 600 millions d'euros au lieu des 400 millions prévus initialement.

« L'objectif du groupe est d'afficher un bilan carbone plus ambitieux en diminuant ses émissions de CO2 à 572 kg de carbone par tonne de ciment en 2030, indique David Metayer, le nouveau directeur de l'usine gardoise. Sur le site beaucairois, cela représentera une réduction annuelle de 78.000 tonnes de CO2 par an. 6,8 millions d'euros ont déjà été engagés et une seconde phase d'investissement de 86 millions d'euros (au lieu des 40 annoncés, NDLR) démarre et court jusqu'en 2027. »

Une récupération thermique optimisée de 50%

Processus particulièrement polluant, la production de ciment implique le chauffage de calcaire et d'argile à très haute température pour créer le clinker. Mais ce liant de base du ciment libère lui-même du CO2 par réaction chimique. Ainsi, pour produire une tonne de ciment, la cuisson à 1.450°C génère l'émission de quasiment une tonne de CO2. En ayant, de surcroît, recours à des énergies fossiles pour faire fonctionner les fourneaux.

Bientôt centenaire, le site beaucairois (110 salariés) produit chaque année 750.000 tonnes de ciment, vendu à 80% en vrac et 20% en sac sur toute la région du grand sud.

Pour améliorer la récupération thermique de sa ligne de cuisson, la cimenterie s'est équipée d'un refroidisseur à clinker. Le système de pilotage informatique a été modernisé pour plus d'efficacité. Les premiers essais sont concluants.

« Grâce à cet équipement, nous visons les 50% de substitution thermique », projette David Metayer.

Lire aussiComment Lafarge verdit son empreinte environnementale dans le Sud

Mix énergétique et valorisation de déchets ménagers

Pour la seconde phase d'investissement, une étude de faisabilité est en cours auprès d'institutions, notamment la préfecture du Gard et la DREAL Occitanie (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), pour vérifier que les conditions et les exigences environnementales sont bien respectées. Si le projet est validé, les premiers appels d'offres pourraient être lancés au second semestre 2023, pour un début de réalisation des travaux dès 2025.

Cette nouvelle phase porte sur trois axes principaux : la rénovation du réseau électrique (qui date des années 1980) pour en augmenter la puissance, la modernisation de la ligne de cuisson avec un préchauffeur, et l'amélioration de la capacité de broyage (achat d'un pré-broyeur) pour baisser la quantité de clinker dans le ciment.

Pour optimiser la valorisation énergétique dans le process de fabrication du ciment, Calcia mise sur le mix énergétique.

« L'une des sources prometteuses aujourd'hui est l'utilisation des combustibles solides de récupération qui contiennent une part variable de composants biogènes comme le papier, le carton ou le bois, confie le directeur du site. La biomasse est également un combustible de substitutions qui brûle la matière organique issue de l'agriculture, des espaces verts,etc. Nous allons également accélérer sur le traitement énergétique des déchets (ménagers, huiles usagées, solvants, pneus, déchets plastiques,... - NDLR). Lorsque la seconde tranche sera finalisée, la consommation de combustibles de substitution représentera 75%. Tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage des déchets sont concernés. »

Lire aussiComment la cimenterie d'Airvault veut réduire d'un quart ses émissions de CO2

Beaucaire à deux pas d'un hub CO2 ?

La troisième phase d'investissement devrait démarrer en 2030. Des millions sont en jeu car l'objectif est ambitieux : capturer le CO2 émis par la décarbonation du calcaire, le purifier, le compresser et le réinjecter ailleurs.

« Tout reste encore à inventer, précise toutefois David Metayer. La réinjection du CO2 peut se faire soit dans des poches de pétrole vides, soit en le reconnectant à des réseaux de pipeline comme ceux reliant les infrastructures pétrolières de Fos-sur-Mer. Le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire du site industriel de Fos un hub vert (au même titre que Dunkerque, NDLR). Avec sa proximité géographique, Beaucaire a un bel avenir si Fos devient un hub CO2 gazeux. »

Pour décarboner l'industrie, 5 milliards d'euros (dont 4 milliards pour financer les projets de ces 50 sites) ont été débloqués par le gouvernement qui s'est dit prêt à doubler la mise dans les dix-huit mois, en échange d'un effort accru des industriels. Le cimentier Calcia a déjà bénéficié d'aides dans le cadre des plans France Relance et France 2030. Pour l'heure, les montants ne sont pas communiqués.

Lire aussiNouveaux ciments, impression 3D : les paris du cimentier Vicat pour produire du béton plus vert