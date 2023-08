Electromobilité : un nouveau président (Jérôme Arnaud) et 40 millions d’euros de nouveaux financements pour IES Synergy

Sur un marché de l'électromobilité en forte croissance, l'entreprise héraultaise IES Synergy, qui fabrique historiquement des chargeurs embarqués pour véhicules industriels (un tiers de son activité aujourd'hui), est largement positionnée sur les bornes de charge rapide de petite et moyenne puissance.

Le 29 août, IES Synergy annonçait la nomination de Jérôme Arnaud au poste de président, succédant à Jean-Michel Cornille qui occupait la fonction depuis 2015. Jérôme Arnaud était arrivé dans l'entreprise en novembre 2022 en qualité de directeur général pour assurer une transition managériale.

Le nouveau dirigeant arrive fort d'une expérience importante dans les domaines du hardware, des services et des logiciels : après un début de carrière dans le groupe Matra, spécialisé à l'époque dans la téléphonie et les réseaux de radiocommunications d'entreprises, il a géré plusieurs « situations d'hyper-croissance dans des sociétés et de développement à l'international ». Son curriculum vitae indique ainsi qu'il a été pendant dix ans P-dg de Doro, société cotée suédoise de téléphonie mobile pour seniors, multipliant sa valeur boursière par dix. Jérôme Arnaud a également occupé le poste de directeur général du Groupe Cordon, acteur français de la réparation et de la rénovation de produits électroniques présent dans plusieurs pays européens. Une carrière qui lui a valu d'être président élu du cluster Silver Valley (2012-2018) et d'être nommé secrétaire général de la filière de la Silver Économie par le gouvernement français en 2016.

Un marché qui monte en puissance

IES Synergy compte aujourd'hui 160 salariés, dont plus de la moitié sont des ingénieurs et techniciens. Après un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros en 2022, elle vise près de 40 millions d'euros en 2023, dont 40% à l'international.

« 2022 a été fortement impactée par la Covid en Chine, la guerre Ukraine et l'inflation, un contexte qui a entraîné la rareté des composants avec des retards de livraison et des surcoûts sur certains produits, rappelle Jérôme Arnaud. On sort progressivement de cette crise... Notre stratégie est d'assembler de plus en plus en France, notre objectif étant d'avoir 95% de nos produits à destination du marché européen qui soient assemblés en France. Sur le volet énergie, notre facture a augmenté mais cela ne représente pas une partie importante de notre fonctionnement. Et cela n'a finalement pas d'impact conséquent sur le développement du marché des véhicules électriques car cette crise s'accompagne d'une augmentation du prix de l'essence. Notre marché reste dynamique. »

Le marché de l'électromibilité continue en effet sa montée en puissance : « En France, les véhicules neufs à batterie (véhicules électriques et véhicules hybrides, NDLR) représentent 12% des ventes totales, la barre des 100.000 points de charge a été franchie avant l'été et on doit maintenant être à 130.000, et on s'achemine vers les 300.000, le nouvel objectif 2025 du gouvernement », indique Jérôme Arnaud.

Les bornes installées sont de différents types, notamment des charges lentes et des charges rapides de petite et moyenne puissance, le segment de IES Synergy. Le dirigeant se refuse à communiquer la contribution de l'entreprise héraultaise aux 130.000 points de charge installés, mais précise que « sur le marché public, nous avons un taux de succès de 50% sur les appels d'offres, ce qui fait de nous un acteur majeur du marché », ajoutant qu'à ce jour, « la société a vendu plus de 16.000 stations et plus d'un million de chargeurs embarqués dans plus de 50 pays ».

La structure financière renforcée

Sa gamme Keywatt® Charging (des Keywatt 24, de 24 kW en version station ou wallbox, et des Keywatt 50 de 50 kW) continue de s'étoffer : « Cet automne, nous lancerons notre borne de charge nouvelle génération ultra-rapide, de 180 kW pouvant monter à 300 kW. Elle se destine à différents marchés : les transports publics, les espaces publics en voierie et éventuellement les flottes de poids lourds ».

L'entreprise avait été sélectionnée pour percevoir les subsides du Plan de relance France 2030, soit 3,4 millions d'euros.

« Nous investissons plus de 10% du chiffre d'affaires dans la R&D, rappelle Jérôme Arnaud. Nous avons aujourd'hui plusieurs axes de développement : les modules de forte puissance, toujours dans l'objectif de moderniser notre gamme au-dessus de 50 kW, des travaux sur le logiciel autour du smart-charging et du plug & charge mais aussi sur l'environnement de nos bornes afin de permettre la connexion d'ombrières sur les parkings pour de l'autoconsommation, et la gestion de notre parc via le logiciel cloud. »

Sur la feuille de route du nouveau président, figure aussi l'accélération à l'international. Les marchés cibles sont l'Europe et l'Amérique du Nord, où IES Synergy cherche « le meilleur chemin car nous devrons y être présents ».

« Pour dérouler cette feuille de route, nous avons renforcé notre structure financière auprès de nos partenaires* à hauteur de 40 millions d'euros, qui se répartissent en 12,5 millions d'euros d'apports en cash, 17 millions d'euros par transformation de dette en capital, 5 millions d'euros de réaménagement de financements existants ou additionnels, et 5 millions d'euros de subventions France 2030, confie Jérôme Arnaud. Nous disposons donc d'un financement solide pour soutenir la croissance de IES Synergy car nous sommes dans une phase où il faut beaucoup développer et renforcer les équipes. »

* L'actionnariat de l'entreprise comprend le fonds d'investissement français Eurazeo pour près de 80%, le fonds d'investissement Paris Fonds Vert (géré par Demeter) pour près de 20%, et le management pour quelques pourcentages.