La Confiserie du Tech investit 4 millions d’euros dans son outil industriel

Lauréate en 2020 de l'appel à projets porté par Bpifrance « Territoires d'Industrie » dans le cadre du Plan France 2030, La Confiserie de la Tech, spécialisée dans la biscuiterie et la chocolaterie, vient d'investir 4 millions d'euros dans la restructuration de son usine (3.500 m2) de Cabestany (Pyrénées-Orientales). Repoussé plusieurs fois, en raison notamment de la crise sanitaire, ce projet enfin concrétisé « s'inscrit dans une démarche de décarbonation du site », indique Xavier Danjou, président de La Confiserie du Tech (de 90 à 130 salariés selon la saison).

« Accompagnés par le réseau d'industriel French Lab, nous avons réfléchi collectivement pour adapter notre usine face aux enjeux énergétiques - système de récupération et de valorisation de l'énergie fatale, toits équipés de panneaux photovoltaïques couvrant 30% des besoins en électricité, éclairages optimisés... -, tout en améliorant la qualité de vie de nos collaborateurs sur la réduction de la pénibilité, l'optimisation des transferts entre les équipements, etc. », précise Xavier Danjou.

Monter de 3 à 10% à l'export

Dans le secteur de la confiserie qui concentre 6.800 emplois directs au sein de 85 entreprises en France pour un total des ventes estimé à 1,3 milliards d'euros (données 2021 du Syndicat Confiseurs de France), quatre groupes (Haribo, Mars, Sucraliance et Groupe GPK) génèrent à eux seuls 75% de l'activité en valeur. Pour autant, la Confiserie du Tech se positionne comme un acteur solide sur le marché de niche des spécialités régionales et traditionnelles (Rousquilles et croquants notamment).

Malgré la hausse des coûts d'énergie et la flambée des prix des matières premières, notamment le sucre (+50%), la farine et les œufs, la société catalane a réussi à amortir les effets de l'inflation par des gains de productivité. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros, en hausse de 3% par rapport à 2021.

La nouvelle usine va permettre d'accroître les capacités de production mais aussi de lancer une dizaine de nouveaux produits.

« Moins typés, ces produits gourmets - des biscuits fourrés, des salés, des cookies - vont nous permettre d'aller chercher des marchés spécifiques, notamment en Europe en Espagne, Italie et Allemagne, projette le dirigeant. L'objectif est de réaliser 10% de notre chiffre d'affaires à l'export, contre 3% actuellement. »

Une équipe de cinq à dix collaborateurs dédiés au commerce international devrait être recrutée en début d'année.

40.000 visiteurs

La Confiserie du Tech réalise 20% de son activité avec ses deux magasins de vente dans les Pyrénées-Orientales, à Cabestany et Rivesaltes. Pour des raisons de sécurité, l'usine n'était pas ouverte au public mais le nouvel investissement intègre désormais un circuit de découverte qui, selon Xavier Danjou, « présentera de façon transparente les techniques de fabrication, l'origine des matières premières, la qualité de travail et l'engagement sur la sécurité alimentaire. » La société, qui tisse des partenariats avec gites et campings régionaux, vise les 40.000 visiteurs annuels.

L'ouverture au public sera effective au premier trimestre 2024, à l'occasion du soixantième anniversaire de la marque.