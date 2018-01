Vague de nominations à la tête de Rakuten Aquafadas

La filiale du groupe mondial est spécialiste dans la publication numérique et la création d'applications. Rebaptisée Rakuten Aquafadas en juillet 2017, la société est dédiée aux services BtoB au sein du leader japonais. Elle compte 65 salariés et dispose de bureaux à Paris.

Tournant stratégique

Ces deux nominations, effectives depuis le 1er janvier 2018, marquent un nouveau tournant stratégique.

Olivier Alluis a rejoint le président d'Aquafadas Yasufumi Hirai au niveau du groupe Rakuten, en septembre. Ancien responsable innovation chez IBM, il a pour mission le "développement de l'entreprise et à la création de liens étroits avec Rakuten Europe et le réseau européen".

"Rakuten Aquafadas démarre un nouveau chapitre et je suis impatient de commercialiser notre technologie en englobant d'autres services Rakuten", déclare-t-il.

Florian Lemoine a rejoint l'entreprise en mars 2007, et devient CIO en mars 2017, après la décision de l'exécutif japonais de filialiser en direct Aquafadas. Désormais CTO, il devra se concentrer sur "une collaboration plus étroite avec les équipes techniques japonaises".

Pour cela, il sera entouré de Julien Bataillé, désormais basé à Montpellier après cinq ans au siège de Tokyo. Il supervise "le Rakuten App Studio qui permet aux développeurs de créer, déployer et gérer rapidement des applications natives et hybrides pour iOS, Android et le web".

"Nous avons établi une relation gagnant-gagnant avec le groupe, détaille Florian Lemoine. D'une part, Rakuten App Studio bénéficie de notre expertise concernant les applications, le contenu digital et les plateformes. D'autre part, notre technologie sera renforcée par les innovations R&D du groupe. Julien Bataillé nous soutiendra dans cette nouvelle collaboration étroite avec le Japon."

Un géant japonais

Après le rachat d'Aquafadas par Kobo en 2012, 2017 marque un tournant pour la société montpelliéraine. Filialisée en direct par la maison mère Rakuten, elle voit le départ de ses deux co-fondateurs Claudia Zimmer et Matthieu Kopp.

"Mon objectif était de créer une relation plus étroite avec le groupe Rakuten afin de booster la croissance de la société que Matthieu et moi avons créée il y a dix ans, déclarait alors Claudia Zimmer. Je suis impatiente de voir les nouveaux projets émerger de ce partenariat."

Rakuten est un géant du e-commerce japonais. Il élargit ses intérêts commerciaux en dehors du Japon, notamment avec le rachat de PriceMinister en France en 2010.