L’agence de e-marketing JVWeb boucle une 2e opération de croissance externe

Acteur référent du marketing digital et partenaire officiel de Google et de Facebook, le Montpelliérain JVWeb construit et d'optimise des stratégies d'acquisition digitale via l'ensemble des leviers d'acquisition clients (Google Ads, Social Ads, référencement naturel), couplée à un développement individualisé de solutions d'automation et d'analyse. La PME montpelliéraine, qui avait levé 25 millions d'euros en mai 2021 et opéré sa première acquisition, l'entreprise britannique Ocere (spécialiste du référencement naturel), en janvier 2022, boucle la seconde : elle annonce le rachat de l'agence conseil en achat multimédia parisienne, Dolead Digital Services, filiale de Dolead.

« Cette filiale est spécialisée dans la gestion des campagnes publicitaires en ligne pour une quarantaine de clients "leads"*, tandis que Dolead s'est recentrée sur la génération de leads à la performance, explique Jonathan Vidor, président-fondateur de JVWeb. Cette activité concentre la majorité de ses équipes, et le groupe a souhaité adosser son activité "agence", devenue non stratégique, à un acteur dont c'est la spécialité, comme JVWeb. »

Cette alliance va permettre à JVWeb de renforcer sa base clients et de compléter son offre.

L'e-commerce ralentit

« JVWeb propose une petite activité de génération de leads, mais est surtout connu des e-commerçants, développe Jonathan Vidor. Or après avoir explosé pendant la crise Covid, l'e-commerce est un peu en difficulté depuis un an environ, pour diverses raisons : l'inflation, de moins en moins d'écart de prix entre internet et une boutique, des difficultés à avoir des stocks, et surtout beaucoup de clients qui avaient prévu une belle croissance et se retrouvent avec des stocks sur les bras, obligés de faire des promotions qui tirent les prix vers le bas et détruisent leurs marges... Alors que le lead est encore en développement car certaines entreprises, qui n'ont pas été affectées par le Covid, s'y sont mises plus tard et aujourd'hui, la demande est croissante et le marché augmente fortement. Dolead Digital Service va nous offrir un relais de croissance car ils ont cette expertise que nous pouvons intégrer. »

L'agence de webmarketing va ainsi cibler des secteurs encore peu aguerris à ce outil de campagne publicitaire en ligne, d'autant que certains sont désormais privés du démarchage téléphonique non sollicité : « Les marchés ciblés sont l'énergie, les énergies renouvelables - surtout le photovoltaïque -, les travaux de rénovation et de rénovation énergétique, l'enseignement, l'automobile et l'immobilier, et les clients peuvent aussi bien être des grands groupe que des PME ».

Une croissance entre 10 et 15%

L'opération, dont le montant reste confidentiel, prévoit l'intégration de cinq salariés de Dolead Digital Service. En 2022, le chiffre d'affaires de JVWeb avait été de 20 millions d'euros, et Jonathan Vidor annonce pour 2023 une croissance entre 10 et 15%. L'agence montpelliéraine emploie 95 salariés et devrait passer la centaine d'ici la fin de l'année.

JVWeb compte aujourd'hui des bureaux à Paris, Montpellier, Genève et Cheltenham, mais a fermé celui de Shanghai il y a presque deux ans, « car on ne pouvait plus aller en Chine, or c'est un marché où on a besoin de rencontrer les gens en direct », explique le dirigeant montpelliérain.

Quant à ses projets d'ouverture de bureau en Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas ou Belgique, « ils sont toujours en cours, et nous sommes en train de négocier avec des agences étrangères déjà implantées, avec qui nous pourrions travailler via une joint-venture, un rachat ou une prise de participation ».

* Production de fiches-contacts qui sont suivies d'un appel d'un téléopérateur ou d'un commercial.